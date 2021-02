Bakker Don liet agenten 's nachts stoppen voor een zak worstenbroodjes: 'Ze verdienen het'

Normaal gesproken is de zak zelfgebakken worstenbroodjes die Don van Melick van zijn werk naar huis meeneemt voor het thuisfront. Maar vrijdagnacht, na een 12 uur durende dienst, verraste de 51-jarige bakker uit Etten-Leur er surveillerende agenten mee. "Zeker na alle ongeregeldheden van de laatste tijd verdienden ze het gewoon."

Het was twee uur 's nachts toen Don de deuren van Bakkerij De Jong uit liep en het stokje overdroeg aan zijn collega's. Na het klokje rond te hebben gewerkt mocht hij zijn bed in Etten-Leur opzoeken, met een welverdiende zak zelfgebakken worstenbroodjes.

Hart onder de riem Dat de vriendelijke gift leidde tot lovende woorden op sociale media door het West-Brabantse politieteam, vond Don nu ook weer niet nodig. "Het stelt niet zoveel voor, toch? En die mannen en vrouwen hebben de afgelopen periode zoveel over zich heen gekregen, met al die rellen. Dan mag je ze best een hart onder de riem steken."

Overigens komt de worstenbroodjesverrassing naar eigen zeggen niet geheel uit de lucht vallen. Bakker Don: "De eerste nacht dat ik werkte, controleerde de politie of ik me wel aan de avondklokregels hield. Ze zagen mijn kleren en vroegen of ik bakker was. Toen zei ik: 'Ja, jullie hadden me eigenlijk een andere avond aan de kant moeten zetten. Dan had ik jullie worstenbroodjes gegeven'."