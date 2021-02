Door de sneeuw rollen en toch warm blijven door je speklaag, ijsberenfamilie heeft geen centje pijn

Terwijl Brabant gebukt gaat onder hopen sneeuw en ijskoude temperaturen, genieten de ijsberen van Dierenrijk in Mierlo volop van het koude winterweer. Wie moeite heeft met de kou, kan nog wat leren van de witte familie.

In Dierenrijk in Nuenen wonen vier ijsberen. Vader Henk met zijn vrouw, zoon en dochter. Echt actief zijn ze niet op deze koude winterdag. Zoonlief knabbelt wat aan een ijsschots, terwijl vader verderop ligt te sneeuwbaden.

"Ze hebben in de herfst al veel voedsel gekregen, dan hebben ze het meeste honger", zegt dierenverzorger Egbert-Jan Plas. "Nu hebben ze een flinke speklaag aangelegd, dus vinden ze het allemaal wel best." Maar de sneeuw vinden de ijsberen heerlijk. "Ze rollen er flink doorheen. Extra plezier hebben ze er wel aan."

In Dierenrijk zijn geen bibberende dieren te ontdekken. "Alle dieren die warmte nodig hebben, zitten bij de verwarming. En de andere dieren vermaken zich wel in het winterweer. Wel jammer dat bezoekers dit winterse tafereel niet kunnen zien, want de dierentuin is dicht vanwege corona. En we gaan mensen ook niet lokken als het gevaarlijk is op de weg."