IJspegels van ruim twee meter lang: dit zijn de leukste foto's!

'Mijn vader is 1,85 en de pegel misschien nog groter' (foto: Anne Verhoeven). vergroot

Het is een prachtig kunstwerk van de natuur: ijspegels. Omroep Brabant ging op zoek naar de allerlangste ijspegel en dat hebben we geweten. De oproep zorgde voor een waar sneeuwbaleffect. In dit artikel vind je een selectie van de ingezonden foto's.

Anne en Maud Baltussen uit Wanroij meten ruim 2,20 meter! (foto: Maud Baltussen). vergroot

'Mijn vader is 1,85 en de pegel misschien nog groter' (foto: Anne Verhoeven). vergroot

Laurence kwam deze tegen zijn werk in Den Bosch (foto: Laurence Doffegnies). vergroot

Luc Thiel 9 jaar uit Den Bosch. vergroot

'Ik lieg niet' (foto: Tim van Mourik) vergroot

Britt en Beer naast een ijspegel van 168 cm (foto: fam. Tielemans). vergroot

Sfynne met een joekel van een ijspegel die aan haar school hing (foto: Tanja van Helden). vergroot

Baarle-Nassau: niet de langste, wel heel mooi! (foto: Mark van Elswijk). vergroot

Ze zijn overal, hier in Uitwijk (foto: Hans de Graaff). vergroot

Een joekel uit de afvoer! (foto:Serge Kuipers). vergroot

Die kou komt je neus uit na een paar dagen.(foto: Laurene Dungen) vergroot

Dit prachtige plaatje komt uit Volkel (foto: Francien van der Wijst). vergroot

Sam kwam zelf met het grappige idee om er een snottebel van te maken (foto: Walther Kuijpers). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.