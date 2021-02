De gemeente legt uit: dit gebeurde er tijdens de coronarellen in Eindhoven

Wachten op privacy instellingen... Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Dit was Eindhoven op 24 januari 2021

Het waterkanon was niet meer inzetbaar door een lekke band en politiepaarden konden niet meer worden ingezet door de gladheid, veroorzaakt door dat waterkanon. Het zijn twee grote tegenslagen waar de politie op zondag 24 januari tijdens de ongeregeldheden in Eindhoven mee kampte. Dit staat in het feitenrelaas dat burgemeester John Jorritsma maandag naar de gemeenteraad heeft verstuurd.

In het feitenrelaas beschrijft Jorritsma sleutelmomenten tijdens de niet-toegestane demonstratie die uitliep in een veldslag bij het 18 Septemberplein en het station. Het Instituut voor Veiligheid- en crisismanagement COT neemt dit mee in het onderzoek rondom de rellen. Dat moet al over een paar weken af zijn.

Het begint bij twee aangekondigde demonstraties, die een dag later worden ingetrokken. Toch wordt een dag voor het beoogde protest 'op sociale media opgeroepen te gaan rellen met de politie'. Winkeliers en horecaondernemers worden hierover geïnformeerd en er wordt een veiligheidsrisicogebied ingesteld.

Relschoppers dragen slagwapens

Op 24 januari komen om twee uur 's middags groepen mensen samen op het 18 Septemberplein. De sfeer wordt dan grimmiger. De autoriteiten 'signaleren slagwapens bij relschoppers'. Burgemeester Jorritsma laat de bijeenkomst beëindigen. De ME mag het plein ontruimen.

Volgens de gemeente escaleert de situatie dan verder en wordt besloten een waterkanon 'in beeld' te brengen. Daarna volgt toestemming om het waterkanon in te zetten. Dat lijkt te werken, maar het valt door een lekke band uit. Paarden kunnen het plein niet op vanwege de gladheid, 'veroorzaakt door het water van het waterkanon'.

Extra sectie ME uit Amsterdam

300 tot 400 relschoppers belagen volgens de gemeente rond halfvier de ME. Die staat onder zware druk en wordt 'ernstig bekogeld'. 'Om de geweldsspiraal te doorbreken' wordt besloten traangas en de Koninklijke Marechaussee in te zetten. Een kwartier later wordt de Jumbo in het station geplunderd. Het waterkanon is gerepareerd en een extra sectie ME uit Amsterdam arriveert en komt in actie.

De camera’s op het Stationsplein worden vernield, 'waardoor er geen beelden zijn'. Het treinverkeer is stilgelegd. Op dat moment is er ook reeds een groot rechercheonderzoek opgestart naar de relschoppers.

In de daaropvolgende uren doven de rellen langzaam uit. Wel blijft het tot laat op de avond nog onrustig in delen van de binnenstad omdat er kleine groepjes met relschoppers verspreid actief blijven. 's Avonds reageren de gemeente, politie en het OM met afschuw op de ongeregeldheden. Tot negen uur zijn 55 personen aangehouden, van wie de eersten inmiddels zijn veroordeeld.

Extern onderzoek

Direct na de ongeregeldheden wordt besloten de ongeregeldheden extern te laten onderzoeken voor een 'kritische zelfreflectie en om te leren van de gebeurtenissen'. Er wordt onder meer gekeken naar de voorbereidingen, de rellen zelf en strategische keuzes rond de politie-inzet. Hiervoor worden interviews gehouden met onder anderen burgemeester Jorritsma, de politie en het Openbaar Ministerie. Ook spreken de onderzoekers met de organisatie van de verboden demonstratie. De proportionaliteit van politiegeweld wordt niet onderzocht.

