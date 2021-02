Coronanieuws: 369 nieuwe besmettingen, winterweer zorgt voor vertekend beeld

De teststraat in Breda, foto ter illustratie (archieffoto: Collin Beijk). vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Door de sneeuw en zondag gesloten teststraten zijn de coronacijfers vertekend. Brabant telde er 369.

In de Brabantse ziekenhuizen werden het afgelopen etmaal 44 nieuwe coronapatiënten opgenomen.

Er zijn inmiddels 13.000 huisartsen gevaccineerd.

De coronarellen zorgen voor ruim een miljoen euro aan schade.

15.50 - Minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets gedaald. In totaal zijn nu 2010 patiënten met Covid-19 opgenomen, 24 minder dan maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

15.30 - 369 nieuwe besmettingen, beeld vertekend

In Brabant zijn sinds maandag 369 nieuwe coronabesmettingen geteld. Volgens het RIVM kwam het Nederlandse totaal uit op 1779 meldingen. Het instituut liet eerder al weten dat de cijfers tot en met woensdag een vertekend beeld geven, omdat zondag de teststraten in het hele land dicht waren vanwege het barre winterweer. Maandag bleven er ook nog een aantal gesloten.

De GGD'en moesten zondag ongeveer 20.000 afspraken afzeggen. Die worden verplaatst naar andere dagen. Aan de andere kant is het denkbaar dat sommige mensen ook nu nog niet naar de teststraat gaan vanwege kou, sneeuw en gladheid.

15.00 - Britse variant verspreidt zich minder snel

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft voorlopig dalen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen week 24.668 meldingen van positieve tests, 14 procent minder dan de week ervoor. Het instituut laat in het midden in hoeverre dat komt door de sluiting van teststraten vanwege het winterweer.

Naar verhouding gaat het steeds vaker om de Britse variant, maar die versie van het virus verspreidt zich wel minder snel dan voorheen. Het zogeheten reproductiegetal van de Britse variant is gedaald van 1,28 naar 1,13. Dat betekent dat honderd mensen met de Britse variant gemiddeld 113 anderen aansteken. Het reproductiegetal van de oude varianten zakte van 0,86 naar 0,80. "De extra maatregelen van de afgelopen maanden hebben hun vruchten afgeworpen", concludeert het RIVM.

14.30 - Duizenden aanmeldingen voor #skipdecoronadip van Rode Kruis

Ruim 4400 mensen hebben zich aangemeld voor de uitdaging van het Rode Kruis om meer vrolijkheid te brengen in de coronacrisis. De zogenoemde #skipdecoronadip werd maandagochtend gelanceerd en richt zich vooral op jongeren. Twee psychologen geven deelnemers een week lang elke dag een mail met tips en activiteiten in hun mailbox.

"Het geeft duidelijk aan hoe groot de behoefte is om een positieve draai te geven aan het dagelijks leven in deze tijden", zegt Madelon Bronner, een van de betrokken psychologen van het Rode Kruis.

Veel jongeren zijn somber tijdens de coronacrisis en zien op tegen de komende maanden waarin ze nog met het virus te maken zullen hebben. Volgens een online-onderzoek van de hulporganisatie, uitgezet onder 713 Nederlanders in de leeftijdscategorie van 16 tot en met 30 jaar, ligt dat percentage op ruim 70. Onder de jongeren die zeggen regelmatig of vaker met gevoelens van eenzaamheid of somberheid te kampen, is dit zelfs 90 procent.

14.30 - Verzekeraars: zeker 1 miljoen euro schade door avondklokrellen

De rellen die ontstonden na de invoering van de avondklok hebben voor zeker 1 miljoen euro aan schade veroorzaakt. Dat schat het Verbond van Verzekeraars op basis van de schademeldingen die zijn leden tot nu toe hebben ontvangen.

De raming gaat puur om de verzekerde schade, waarschuwt de branchevereniging. De totale schade voor ondernemers is groter, omdat niet alle getroffen ondernemers verzekerd waren tegen dit soort schade of niet alle risico's hadden afgedekt. De overheid heeft dinsdag een loket geopend om ondernemers te compenseren voor de schade zie ze niet vergoed krijgen van hun verzekeraar.

Na de invoering van de avondklok kwam het in meerdere steden tot zware rellen. Onder andere in Eindhoven en Den Bosch ontstonden ongeregeldheden. In enkele gevallen gingen relschoppers ook over tot het plunderen van winkels.

12.05 Zorgmedewerkers als frontsoldaten in strijd tegen corona geportretteerd

Twintig zorgmedewerkers van organisatie tanteLouise in Bergen op Zoom worden vereeuwigd door kunstenaar Mart Franken. Met dit project brengt hij een ode aan al die mensen die door de coronacrisis alle zeilen moeten bijzetten om kwetsbare mensen te beschermen tegen het virus en een zo goed mogelijk leven te bieden. "Echte helden zie je maar zelden", rijmt Franken.

Zorgmedewerkster Nelie Braspenning van tanteLouise in Bergen op Zoom nam plaats op de stoel van de schilder.

11.52 - Er liggen 356 patiënten in de Brabantse ziekenhuizen

In de afgelopen 24 uur zijn er 44 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen. Daar liggen nu in totaal 356 mensen met COVID-19.

Er zijn 42 mensen uit het ziekenhuis ontslagen en vier patiënten moesten worden overgeplaatst. Er zijn het afgelopen etmaal vijf overlijdens gemeld.

11.45 - Definitief geen Elfstedentocht vanwege coronamaatregelen

Ook nu de schaatskoorts sterk oploopt in Nederland, blijft het bestuur van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden vierkant achter het eerder ingenomen standpunt staan: een Elfstedentocht is niet mogelijk in de huidige pandemie. "Voor 100 procent, daar is geen twijfel over mogelijk", zegt voorzitter Wiebe Wieling.



08.36 - Mag zoon- of dochterlief naar school of kinderdagverblijf met snottebel?

Voor wie het spoor bijster is wat betreft het snottebellenbeleid op basisscholen en kinderdagverblijven: de beslisboom biedt uitkomst.

08.26 - Prikcampagne Italië komt op stoom

Italië kan vanaf Pasen 10 miljoen mensen per maand gaan inenten. De directeur van het Italiaans medicijnagentschap AIFA Nicola Magrini noemt dat in de krant Corriere della Sera het begin van het op grote schaal vaccineren tegen het coronavirus.

08.10 - 2021 is goed begonnen voor uitzendbureau Randstad

Uitzender Randstad is het nieuwe jaar goed begonnen. Volgens topman Jacques van den Broek zit de uitzender qua activiteiten weer op het niveau van voor de coronacrisis. Sinds april vorig jaar, toen de crisis in volle hevigheid te merken viel, is volgens de Randstad-baas sprake van opbrengsten die maand op maand hoger uitvallen. Randstad merkt onder andere een aanhoudende vraag naar essentiële diensten in de gezondheidszorg, logistiek, supermarktenbranche en e-commerce.

06.01 - Weekcijfers RIVM vertekend door sluiting teststraten

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag hoeveel nieuwe coronagevallen in de afgelopen week zijn geregistreerd. Het aantal zal lager liggen dan dat van vorige week, maar dat komt vooral doordat de teststraten zondag dicht waren vanwege het winterweer. Op maandag waren veel locaties weer open, maar het is niet bekend hoeveel mensen vanwege de sneeuw hebben besloten toch maar niet naar een teststraat te gaan. Daardoor is het moeilijk om aan de hand van de weekcijfers vast te stellen hoe de uitbraak in Nederland ervoor staat.

05.59 - Coronavaccins op amateuristische wijze vervoerd

Een aantal coronavaccins is op amateuristische wijze vervoerd onder meer door de plaatselijke krokettenleverancier. Sommige andere vaccins zijn zodanig door elkaar geschud dat ze moesten worden vernietigd, meldt het AD. De inspectie wil nu strengere transporteisen.

De coronavaccins zijn in Nederland niet altijd even professioneel vervoerd, stelt het AD na onderzoek van verschillende video's waarop het vervoer is vastgelegd. Op beelden is bijvoorbeeld te zien hoe een plaatselijke krokettenleverancier een zorginstelling helpt bij het vervoer van het Pfizer/BioNTech-vaccin waarbij het uiterst belangrijk is dat het goed gekoeld blijft.

05.56 - 13.000 huisartsen gevaccineerd

De ziekenhuizen hebben tot nu toe 13.600 huisartsen en medewerkers van huisartsenposten gevaccineerd. Ze hebben een eerste vaccin van Moderna gekregen. Dat meldt het Landelijke Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Vorige week is volgens het LNAZ de tweede lichting vaccins aangeleverd. Zaterdag zijn de ziekenhuizen s avonds doorgegaan met vaccineren vanwege de voorspelde code rood op zondag vanwege de zware sneeuwval. Daardoor zijn de geplande vaccinaties voor het weekend vrijwel allemaal gezet, aldus het netwerk.

05.55 - Vakbond vindt heropenen basisscholen onverantwoord

Vakbond Leraren in Actie (LIA) is niet blij met het besluit van het kabinet om basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig te heropenen. "Dat is niet veilig, niet verantwoord en niet aanvaardbaar", aldus de bond in een open brief aan minister Arie Slob van Onderwijs.

Een groot aantal basisscholen en ook kinderopvanglocaties ging maandag weer open, nadat ze half december de deuren hadden gesloten voor fysiek onderwijs wegens het coronavirus.

