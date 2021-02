Koning Winter brengt sprookjesachtige plaatjes en iedereen mag meegenieten

Het sneeuwdek zorgt voor sprookjesachtige beelden en veel hobbyfotografen grijpen nu hun kans. Onze mailbox loopt dan ook over met mailtjes met de prachtigste plaatjes. En die houden we natuurlijk niet voor onszelf.

Na twee jaar proberen maakte Fabrizio Micciche zijn ultieme plaatje in het Bredase Mastbos. "Het hert keek recht in de camera. Toen ik had geklikt en naar de foto keek stond ik te springen als een klein kind", schrijft Fabrizio op Instagram.