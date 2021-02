In drugslab in rijtjeshuis Zevenbergen werd cocaïne versneden

Wachten op privacy instellingen... Mogelijk drugslab gevonden in huis Zevenbergen (Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Drugslab gevonden in rijtjeshuis in Zevenbergen

In een huis aan de Rollaaf in Zevenbergen is dinsdagmiddag een drugslab gevonden. Er is niemand aangehouden. Volgens een woordvoerder zijn agenten gaan kijken bij het huis na een melding uit de buurt dat de bewoners al een tijd niet meer waren gezien.

Volgens de politie gaat het om lab waar cocaïne werd versneden. Het lab wordt ontmanteld. Specialisten van de politie doen nader onderzoek.

