Keel van tonprater Frank Schrijen doorgesneden tijdens seksdate: 16 jaar cel voor Carli A.

De 27-jarige Carli A. heeft zestien jaar celstraf gekregen omdat hij de tonprater Frank Schrijen (56) uit Boxmeer om het leven heeft gebracht tijdens een seksdate. De asielzoeker wilde de populaire carnavalsartiest beroven tijdens het afspraakje. De opgelegde straf is hetzelfde als de eis.

Oude bekenden

De 27-jarige Carli A. is een uitgeprocedeerde asielzoeker uit het Caribische Trinidad en Tobago. In 2017 had Schrijen, van wie bekend is dat hij op jonge donkere mannen viel, al eens met hem afgesproken voor betaalde seks. Schrijen had altijd veel contant geld op zak en toen A. zijn portemonnee zag, haalde hij daar stiekem geld uit.