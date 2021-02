Verpleegkundigen beslissen zelf over de zorg in Sint Jozefoord: 'Zij weten precies wat er nodig is'

De rollen bij woonzorgcentrum Sint Jozefoord in Nuland zijn sinds kort veranderd. Geen managers meer, maar verpleegkundigen en medewerkers bepalen zelf hoe ze de zorg regelen voor de ruim driehonderd bewoners.

Geertje van den Bosch en Maartje van Bergen schuiven aan voor een kopje koffie met enkele bewoners. "Gelukkig blijft er ook nog voldoende tijd over om echt met de ouderen bezig te zijn, vertelt Geertje. "Er is zeker extra werk bij gekomen, dat is spannend, maar het maakt het ook leuker voor ons en gelukkig worden de nieuwe taken ook extra gewaardeerd", zegt ze met een knipoog.