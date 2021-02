Marktkooplui hebben het stervenskoud: ‘De ijsberen kunnen elk moment voorbijkomen’

Kippenboer Wim den Ouden warmt zich aan de grill (foto: Raymond Merkx) vergroot

Vier thermoshirts, een thermobroek, trui, overbroek, handschoenen, jas en een muts. Visboer Gino Orsini (60) uit Nuenen heeft zich goed voorbereid op de Siberische temperaturen. “De ijsberen kunnen elk moment voorbijkomen”, lacht de visboer. Samen met collega’s staat hij dinsdag op de weekmarkt op het 18 Septemberplein in Eindhoven.

De temperatuur? Een graad of vijf onder nul. Het gedeelte van Orsini's gezicht dat onder zijn muts uitkomt, kleurt enigszins rood. “Het is héél koud. Het moet niet kouder worden”, zegt de verkleumde visboer. Was hij niet liever thuisgebleven? “Wij zijn altijd open. Veel marktkooplui zijn thuisgebleven. Ik snap dat wel. Maar wij zijn er blij mee.”

Visboer Gino Orsini (Foto: Raymond Merkx)

Een kraam verderop staat kippenboer Wim den Ouden (31) uit Schijndel. Aan een van de grillen in zijn mobiele kraam draaien de kippenbouten aanlokkelijk hun rondje mee. De andere grill brandt ook, maar daarvoor houdt kippenboer Wim zich warm.

“Ik sta hier al vanaf halfacht en het is ijs- en ijskoud. Ik heb twee lagen aan, maar het hadden er vier moeten zijn. Je kiest voor dit beroep en dan moet je er ook helemaal voor gaan.” Over klandizie heeft hij ondanks de kou niet te klagen. “Gelukkig was het vanochtend nog lekker druk. Ook al mis je het winkelend publiek, kantoorpersoneel en studenten. ”

Adri Boets (Foto: Raymond Merkx)

Op de ‘afdeling groenten’ staan marktkooplui Adri Boets (54) uit Sint-Oedenrode en Bas van Andel (57) uit Veghel. Beiden hebben ze van hun kraam een afgesloten deel geheel gemaakt. “Achter ons staat een kachel te branden en dan is het goed te doen”, zegt Adri. “Het opbouwen was even fris, maar: “Je moet wel binnen de tent blijven anders voel je de koude wind.”

Het duo heeft voldoende aanloop van klanten. “Iedereen moet toch eten. We hebben geen klagen”, zeggen de groentemannen. En dat doen ze, ondanks het winterweer, dus ook maar niet.

Bas van Andel (Foto: Raymond Merkx)

