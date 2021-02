Samantha waagt zich als eerste schaatsend op het ijs: 'Het kraakt niet eens'

"Het kraakt niet eens", riep Samantha van Goch blij verrast. Ze was de eerste die zich schaatsend op het Buntven in Deurne waagde. Ze zorgde er als eerste gelijk voor dat een deel van het Buntven sneeuwvrij gemaakt werd.

Dat is een goed gebruik onder de schaatsliefhebbers in Deurne. "De sneeuw moet eraf om het ijs zo glad mogelijk te maken, bovendien groeit het ijs daar sneller aan."

Anderen zijn minder enthousiast dan Samantha. "Het kan nèt. Het kraakt en het golft op sommige stukken", zegt Wil Frans. "Het ijs geeft een dof geluid, dat is een teken dat het nog niet sterk genoeg is. Het ijs heeft veel last van de sneeuw. Normaal moet het een scherp geluid zijn, maar dat is het niet. "