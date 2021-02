Rood met witte muisjes speciaal voor alle nieuwe Brabanders: de Streekgenootjes zijn geboren

Wachten op privacy instellingen... Geen roze-witte muisjes maar rood-witte Streekgenootjes voor baby Yinthe (foto: Wendy Michels). Volgende Vorige vergroot 1/2 Als je baby een echte Brabander is: geen muisjes maar ‘Streekgenootjes’

Soms zijn er van die die ideeën waarvan je denkt: waarom heb ik dat niet bedacht? Bijvoorbeeld dat je de roze of blauwe en witte muisjes ook kunt vervangen door róde en witte: de kleuren van de Brabantse vlag. De Brabantse streekgenootjes zijn geboren.

Olaf Ouwerkerk is de bedenker. Eerder introduceerde hij in steden als Amsterdam, Rotterdam, Breda en Utrecht de Stadsgenootjes. Maar nu zijn de regio's aan de beurt, te beginnen met Brabant. Vanwege het rood en wit van ons Brabants bont, natuurlijk. Maar ook omdat Brabanders trots zijn op hun provincie: "Of je nou uit Breda, Tilburg of Den Bosch komt: iedereen voelt zich verbonden met Brabant."

En dat is voor sommige provincies wel anders. Zelf komt Olaf uit Rotterdam, Zuid-Holland dus: “Daar voel ik me niet echt verbonden mee. Dus de kans dat er Zuid-Hollandse Streekgenootjes komen, is heel klein. Als je ziet waar ze trots zijn op hun provincie, kunnen ook Zeeland, Friesland en Limburg nog volgen. Maar Brabant is de eerste.”

"Dat rood en wit geblokte vind ik er super tof uit zien."

Want wij hebben rood en wit, dus daar kun je wat mee: “Ik ben echt jaloers op die blokken van jullie provincie, dat rood en wit vind ik er super tof uit zien, daar wilde ik eens iets mee maken.”

Ons testpanel: Nieke, Sheila en Simone van Geboortecentrum Fam in het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis in Tilburg (foto: Omroep Brabant). vergroot

Tijd voor de test. Smaken die Streekgenootjes? Als ze het ergens kunnen weten, is het wel in het geboortecentrum Fam van het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis in Tilburg. Ons deskundige panel: kraamverzorgster Sheila en verloskundigen Simone en Nieke.

“Ze zijn niet zo hard.”

De drie zijn grootverbruikers: “Als er een kind geboren is, eten we er zeker een beschuitje bij”, zegt Simone. “En af en toe eten we ze tussendoor, om even een oppeppertje te krijgen”, vult Sheila aan. Eerste indruk: lekker. “Ze zijn niet zo hard”, valt Nieke op. “Daar gaat de tandarts blij mee zijn.”

“De receptuur is iets anders”, legt Olaf uit. De Streekgenootjes zijn ook iets kleiner dan muisjes. En er zit geen echt anijszaadje in: "Dit zijn suikerballetjes die in een anijsbad worden gelegd, daardoor krijgen ze het aroma en de smaak van anijs.”

“Ik voel me wel echt een Brabander. En dan vind ik het wel heel leuk dat wij Brabants beleg hebben”, vindt Nieke. En er is voor Simone nog een voordeel: "In het kraambed heb je óf jongens óf meisjes. Maar dit kan voor allebei."

De Streekgenootjes zijn op dit moment alleen nog online te bestellen.

