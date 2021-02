Avondklokrellen en plunderingen: schaderegeling voor winkeliers

De schade was enorm bij Primera in Den Bosch (foto: archief). vergroot

Voor ondernemers die schade hebben geleden bij de rellen en plunderingen in onder meer Eindhoven en Den Bosch is een speciale schaderegeling in het leven geroepen. Op dit schadefonds kunnen getroffen ondernemers de schade verhalen die niet worden vergoed door hun eigen verzekeraar.

Eind januari ontstonden er na de invoering van de avondklok in verschillende steden rellen. In Eindhoven en Den Bosch trokken groepen relschoppers door de binnensteden van beide steden, waarbij winkels werden vernield en leeggeroofd.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid nam het initiatief voor de regeling. Hij betitelt de rellen als misdadig en schandalig. “Het treft ondernemers die het al moeilijk genoeg hebben in deze coronatijd. De extra schade door de rellen is onrechtvaardig en vraagt om een gebaar van de overheid”, zegt de minister.

Schadefonds

Het moet gaan om schade aan het winkelpand, inventaris, goederen of voorraad. Ondernemers moeten eerst met hun eigen verzekeraar om de tafel. Voor een vergoeding van de restschade kunnen ondernemers een beroep doen op de nieuwe schaderegeling. Grapperhaus: “Het gaat om een zeer uitzonderlijke situatie, in een uitzonderlijke tijd, die voor niemand was te voorzien.”

