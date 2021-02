Stefan racet met zijn slee achter 12 husky's door de bossen bij Tilburg: 'Heerlijk!'

Het leek dinsdagmiddag even alsof Tilburg in Zweden lag. Stefan Donker sleede met twaalf husky's door het witte landschap. De Europees kampioen heeft nog nooit meegemaakt dat hij zo kon trainen bij hem om de hoek.

Stefan vindt dat eigenlijk niet zo erg. Dat hij zo kan trainen in de Nederlandse sneeuw is uniek. Normaal moet hij samen met zijn sledehonden 2000 kilometer reizen om in de sneeuw te trainen. Het alternatief in Brabant is trainen met een slee op wieltjes. "Wij noemen onszelf de underdog omdat de anderen in de sneeuw kunnen trainen en wij niet", vertelt hij. Maar nu staat zijn vrachtwagen met sledehonden in het buitengebied tussen Tilburg en Loon op Zand.