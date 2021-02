Massale vechtpartij in pizzeria tijdens carnaval: vader en zoons krijgen tot 18 maanden cel

De ruzie in het eethuis in Vlijmen escaleerde volledig (foto: Bureau Brabant). vergroot

De vader en zijn twee zoons die vorig jaar tijdens carnaval een man extreem zwaar mishandelden in eethuis Het Akkertje in Vlijmen zijn woensdagmiddag veroordeeld tot gevangenisstraffen. In de cafetaria was ruzie ontstaan en die ontaardde in een totale chaos.

Peter de Bekker & Rebecca Seunis Geschreven door

De jongste zoon moet zeven maanden de cel in. De vader moet een halfjaar de cel in en zijn andere zoon krijgt achttien maanden celstraf opgelegd. Hij krijgt daarnaast een proeftijd van twee jaar. Ze moeten alledrie een schadevergoeding van duizenden euro's aan het slachtoffer betalen.

Er werd in de cafetaria geschopt, geslagen en met barkrukken gegooid. Een 33-jarige man die knock-out op de grond lag, kreeg meerdere trappen. Beelden van de mishandeling gingen het internet over.

Wachten op privacy instellingen...

De officier van justitie toonde zich twee weken geleden, tijdens de behandeling van de zaak, opgelucht dat het ondanks het hevige geweld relatief goed is afgelopen met de betrokkenen.

Naar Vlijmen gekomen om carnaval te vieren

Tegen de drie verdachten was respectievelijk vier jaar, negen maanden en zes maanden cel geëist. Een vierde verdachte moet zich later voor de rechter verantwoorden.

De verdachten komen uit Den Haag. Het gaat om een vader, zijn twee zoons en een vriend. Ze waren naar Vlijmen gekomen om carnaval te vieren.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.