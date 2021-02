Deze Brabantse flitspalen brachten afgelopen jaar het meeste geld op

Een flitspaal in Helmond (foto: René van Hoof). vergroot

In 2020 werden er in onze provincie 432.535 auto’s geflitst omdat ze te hard, of door een rood licht reden. Dat is minder dan in 2019, toen werd er 493.226 keer geflitst. Alleen in de provincie Zuid-Holland lag dat aantal nog hoger, op 945.689.

In Brabant staan 109 flitspalen, vijf meer dan in 2019. In de top 20 van meest actieve exemplaren komen de plaatsen Eindhoven, Tilburg, Deurne, Helmond en Waalre vaak terug.

In die laatste gemeente staat de flitspaal die het meeste opleverde: de paal aan de N69 klikte 19.448 keer. Nummer 4 in de top 20 wordt bezet door de paal die de andere richting op staat, deze was goed voor 14.738 bonnen.

Opvallend: vorig jaar kwamen de palen in Waalre nog niet voor in de top 20. De John F. Kennedylaan in Eindhoven stond toen op de eerste plek.

Bekijk hier de top 20 van Brabantse flitspalen:

Trajectcontroles

In Brabant werden in 2020 op twee plekken trajectcontroles gehouden. Op de A58 Bergen op Zoom – Roosendaal en op de N639 Baarle-Nassau – Chaam, allebei in beide richtingen.

Dat leverde op de A58 160.961 boetes op, op de N639 staat de teller op 2.054.

