Winkeliers begonnen met afhalen op afspraak: 'Dit gaat ons niet redden'

Na lang wachten en lobbyen was het woensdag zover. Boekwinkels, kledingzaken en andere niet-essentiële winkels mochten weer open voor het afhalen van vooraf bestelde producten. Maar van feest is geen sprake. "Hiermee gaan we slechts één procent van onze omzet halen", schat Nikky Kuijpers van boekwinkel The Read Shop in Etten-Leur.

Ondanks de sneeuw, zijn in de ochtend alleen al twintig klanten naar de boekwinkel in het centrum gebanjerd. "Dus we mogen zeker niet klagen", vervolgt Kuijpers. "Toch gaat dit echt niet onze redding worden hoor. We hebben gelukkig overheidssteun en denken onze leveranciers ook financieel mee."

Toch is ze wel heel blij dat afhalen mag. "Nu heb je weer klantcontact. Eerder lieten we de boeken thuisbezorgen, dan zie je verder niemand. Het is fijn dat klanten weer echt naar je toe kunnen komen."

Ondernemer Brenda Mastenbroek startte vorig jaar februari Hippe Ukkiez, een baby- en kinderkledingwinkel. Ook voor haar is click en collect geen goedmaker. Ze kreeg woensdag slechts een paar bestellingen. "Het loopt zeker geen storm. Dit is echt een druppel op een gloeiende plaat. Toch ben ik blij met elke twee bestellingen!", zegt ze positief.

De mogelijkheid tot afhalen heeft volgens Brenda wel een ander groot voordeel. "Het is wel heel fijn dat je weer contact met je klanten kunt hebben. Daar doe je het voor!", benadrukt ze. "Je kunt nooit opboksen tegen de H&M en andere grote ketens." Volgens de onderneemster is er maar één oplossing: "De winkels moeten zo snel mogelijk weer open. Het kan gewoon veilig, zeker in zo'n kleine winkel als die van mij."

Er moet minimaal vier uur zitten tussen het bestellen en afhalen, om funshoppen te voorkomen. Brancheverenigingen lobbyden al lange tijd voor bestellen en afhalen. Ook zij geven aan dat dit voor veel ondernemers slechts een klein beetje helpt.

Winkels waren sinds half december gesloten. Voor supermarkten en apotheken gold al een uitzondering. Ook bouwmarkten mochten al eerder bestellingen laten afhalen omdat ze producten verkopen die nodig zijn voor reparatiewerkzaamheden in en aan het huis. Nu mogen dus ook winkelketens als HEMA, Blokker en Action weer open voor bestellen en afhalen.

Babydoekjes en gebak

Volgens een woordvoerster van HEMA loopt vooral de verkoop van gebak erg goed. Bij Action gaan vooral de schoonmaakartikelen, vuilniszakken, babydoekjes en theelichtjes hard. Ook sneeuwschuivers, antivries en ijskrabbers zijn populair vanwege het koude weer. Een woordvoerder van de budgetwinkel schat het aantal bestellingen per winkel woensdag tussen 50 tot 145.

