Tientallen grote grazers opgevangen op winters ‘schuiladres’ in de Biesbosch

Tientallen waterbuffels, Schotse hooglanders en konikpaarden zijn door Free Nature geëvacueerd uit de Noordwaard. Aanleiding voor het weghalen van de gigantische dieren is het hoge water en de Siberische kou. De complete kudde ‘grote grazers’ is bijeengebracht op de Lijnoorden, een opvang en vluchtgebied vlakbij het Biesbosch museum.

Extra hooi

"Natuurlijk hebben ze het ook koud, zeker de waterbuffels”, vertelt Tanja de Bode. “Het zijn natuurlijk dieren die iets anders in elkaar zitten dan Schotse Hooglanders met hun dikke vacht. Daarom kruipen ze ook graag in het hooi. Dat hooi voeren we in overvloed aan zodat ze niet op de koude grond hoeven te liggen.”