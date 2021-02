Mooiste monumentale boerderij van Brabant in de knel door nieuwbouw

Wachten op privacy instellingen... De boerderij van Marja Kivits (Foto: Jan Peels) Volgende Vorige vergroot 1/2 Wonen zoals de aardappeleters van Van Gogh

Een van Brabants oudste boerderijen, aan de Nassau Dwarsstraat in Vlijmen staat op de nominatie om verkwanseld te worden. Tenminste dat zegt de Stichting De Brabantse Boerderij. De boerderij zelf wordt gewoon in tact gelaten , maar naast dit monument worden twee nieuwe woningen gebouwd. Die veranderen de omgeving en het uitzicht van de boerderij voorgoed. “Aanranding noem ik het", zegt voorzitter Strouken. "Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar het is aanranding. En dat kunnen we straks niet meer ongedaan maken.”

Jan Peels & Agnes van der Straaten Geschreven door

Het gaat om de weilanden rondom de boerderij van Marja Kivits, beter bekend als Marie van de Middelhaai in Vlijmen. Het rijksmonument staat er al sinds 1635 en is in 1890 voor het laatst verbouwd. In 2011 werd de boerderij uitgeroepen tot de mooiste boerderij van Brabant. Sindsdien is er geen andere boerderij als mooier uitgeroepen. Van Gogh had het geschilderd kunnen hebben.

Naast de boerderij mogen straks van de gemeente Heusden twee huizen worden gebouwd. Marja Kivits heeft het eigenlijk al opgegeven om de komst van deze nieuwbouw te bestrijden. Maar ze kreeg het wel voor elkaar dat de twee nieuwe huizen alleen mogen worden gebouwd in een stijl die bij de boerderij past. Dus een goeie kleur steen, niet te opvallende zonnepanelen en meer van dat soort zaken. De gemeenteraad van Heusden is het daar dinsdagavond ook over eens geworden.

Weer een stukje Brabant naar de haaien

Maar Stichting de Brabantse Boerderij ziet weer een stukje authentiek Brabant 'naar de haaien' gaan. Voorzitter Strouken wil liever helemaal geen bebouwing: "Vroeger lagen de boerderijen in een stuk groen. Akkers, een moestuin, weilanden voor de dieren en een stuk natuur waar het hout gesprokkeld kon worden. Het hoort allemaal bij de boerderij. En die unieke plekken zijn enorm aan het verdwijnen in Brabant.”

Strouken zat ook al om de tafel met wethouder Van Bokhoven van monumentenzorg van Heusden: "Moeten we dan heel Nederland op slot gooien?", had de wethouder gezegd. Natuurlijk beseft Strouken ook heel goed dat er meerdere belangen zijn in een gemeente. Bijvoorbeeld die van woningbouw. Iedereen wil lekker wonen. Maar volgens Strouken had de wethouder van te voren over het rijksmonument moeten nadenken. "Dat bewustzijn is nog niet aanwezig. Ik hoop dat dat in de toekomst wel gebeurt."

Zo lag de boerderij er vroeger bij

Volgens Strouken hebben ook de inwoners van Vlijmen belang bij behoud van het groen. “Als je over de openbare weg kijkt, naar rechts en naar links dan zie je eerste een veld met paarden en meteen daarachter de boerderij. Een prachtige rieten kap met één raam erin. Met links en rechts allemaal groen. Dus dat is echt zoals die boerderijen vroeger erbij gelegen hebben. De mensen in Vlijmen hebben die beleving straks ook niet meer. Ik weet zeker dat iedereen zal zeggen hoe zonde het is als er huizen staan. En dan is het te laat.”

Eigenaresse van de boerderij Maria Kivits is een petitie gestart om handtekeningen te verzamelen tegen het inbouwen van haar boerderij met nieuwbouw en tegen de verkwanseling van het boerenerfgoed in zijn geheel. Van Gogh Nationaal Park ziet het belang ook van de boerderij in Vlijmen. Zij overwegen het monument op te nemen in een educatieve route van het park.

