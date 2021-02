Lockdown legt bedrijf in bitcoinautomaten plat: 'Iedereen belt ons, ze willen nu kopen'

Een bitcoinautomaat van Byecoin uit Oud Gastel. vergroot

Nu de waarde van de digitale munt bitcoin onderweg is naar een recordhoogte van maar liefst vijftigduizend dollar, staat de telefoon bij ByeCoin Crypto Services in Oud Gastel roodgloeiend. Het bedrijf exploiteert automaten waar mensen euro’s kunnen inwisselen voor de bitcoin. Maar net nu mensen massaal hun spaargeld willen inzetten voor deze ongekend populaire cryptovaluta, zijn veel automaten door de lockdown niet bereikbaar. "Iedereen belt ons met de vraag waar en wanneer de wisselautomaten bereikbaar zijn. Ze willen nu gewoon bitcoins kopen", vertelt directeur Herman Vissia.

Byecoin, onderdeel van de ByeleX groep, heeft 24 zogenoemde ATM’s in Nederland en België staan. De bitcoinautomaten zijn onder meer te vinden in horecazaken en winkels, alsook in tattoo-shops en op Schiphol. Vanwege de strenge coronamaatregelen moeten ondernemers noodgedwongen de deuren gesloten houden en dus zijn ook de felbegeerde wisselautomaten buiten gebruik.

"Het is bij ons op dit moment een gekkenhuis. We krijgen tientallen telefoontjes per week binnen van mensen die cryptovaluta willen kopen. Maar dat kan nu niet. Op dit moment zijn alleen de automaten in België te gebruiken."

"Eigenlijk loopt het al twaalf maanden storm", bekent Vissia. "Het is voor veel mensen de enige manier om te sparen en iets over te houden voor later." Het principe is simpel. Je stopt een eurobiljet in de sleuf van het apparaat en je krijgt in ruil daarvoor de cryptovolute in jouw account bijgeschreven.

"Het beste moment om in te stappen was gisteren."

Deed je dat enkele jaren gelden al, dan is de kans groot dat je de waarde van jouw bitcoins explosief hebt zien groeien. "In tien jaar tijd maar liefst tweehonderd procent. En de komende vijf tot tien jaar blijft dit nog stijgen", verwacht de directeur.

ByeleX speelt daar handig op in met de slogan: 'Een klein bedrag per week, maakt een groot verschil voor je toekomst.’ Wat volgens Vissia zelf een goed moment is om in te stappen? “Ik zeg altijd: het beste moment was gisteren, het een na beste moment vandaag.”

Vanwege de populariteit van de cryptomunten breidt ByeleX zijn netwerk nu elke maand uit met drie bitcoinautomaten. "We werken samen met Primera, en we gaan via deze franchiseketen verder uitbreiden. Eerst in de Randstad, dan Utrecht, Overijssel en Gelderland”, zegt de directeur van het cryptobedrijf.

Hoe anders was het in 2014 toen Vissia de primeur had met de eerste bitcoinautomaat van Nederland. Mensen waren nog argwanend over de ATM in restaurant Tivoli in Oudenbosch. Sommigen dachten dat het iets was als criminele valuta. Maar Vissia hield vertrouwen in de bitcoin. "Het is een munt geworden die niet meer verdwijnt."

"Na zeven jaar nog steeds aan het begin van het avontuur."

Het bedrijf van Vissia valt nu onder de strenge regulering van De Nederlandse Bank. "We zijn erg dicht bij de officiële registratie. Het is fijn om eindelijk wat regulering te hebben. Dat schept duidelijkheid en geeft aan dat de bitcoin iets is wat blijft en niet alleen maar een speculatieve ongereguleerde luchtbel is", zo stelt de directeur.

Door de strenge regelgeving heeft hij de concurrentie ver achter zich gelaten. Veel aanbieders van cryptocurrencies hebben om die reden de handdoek in de ring moeten gooien.

De voortdurende hype rond de Bitcoin legt het cryptovalutabedrijf in Oud Gastel geen windeieren. ByeleX heeft al zijn kasreserves omgezet naar bitcoin. "Dat blijkt een goede beslissing te zijn geweest. Het is erg gunstig dat de prijs zo is gestegen", zegt Vissia met een glimlach. "We voorkomen op deze manier de inflatie van de Euro die nu meer dan tien procent is."

