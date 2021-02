Sneltests voor stembureauleden en tellers in Dongen tijdens Tweede Kamerverkiezingen

Archieffoto vergroot

Om het stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen coronatechnisch zo veilig mogelijk te laten verlopen, mogen stembureauleden en stemmentellers in Dongen een sneltest doen. De testen zijn op 15, 16 en 17 maart, de drie dagen dat Nederlanders naar de stembus kunnen.

Mensen die stembureaus bemannen, kunnen de sneltest doen voordat ze aan het werk gaan. De test is vrijwillig en dus niet verplicht, benadrukt de gemeente Dongen. Alle stembureauleden moeten wel een gezondheidscheck doen. Dit zijn vragen die zij moeten beantwoorden.

Naast het aanbieden van de coronasneltest zijn er meer maatregelen, waardoor kiezers hun stem veilig kunnen uitbrengen. Zo is in heel Nederland in elk stemlokaal een extra stembureaulid aanwezig. Die kijkt of het niet te druk wordt en of iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt.

Online druktemeters

De gemeente Dongen gebruikt ook druktemeters. Kiezers kunnen online via een website zien hoe druk het is in een stemlokaal. Zo kunnen ze ervoor kiezen te wachten of naar een ander stembureau te gaan. Daarnaast is het verplicht een mondkapje te dragen en moeten ook kiezers een gezondheidscheck invullen.

Om te zorgen voor zoveel mogelijk spreiding van de stemmers gaan twee stembureaus in Dongen ook op 15 en 16 maart open. Het gaat om het stembureau op het gemeentehuis en bij voetbalclub V.V. Dongen. Deze dagen zijn vooral bedoeld voor kiezers die extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus, laat de gemeente weten. Alle Nederlandse kiezers die zeventig jaar of ouder zijn, kunnen vanaf 10 maart bovendien per brief stemmen.

