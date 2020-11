Met de auto door het stemlokaal bij verkiezingen in Vught

Stemmen vanuit je auto. vergroot

De herindelingsverkiezingen in Midden-Brabant worden met grote interesse gevolgd vanuit Den Haag om te leren hoe de Tweede Kamerverkiezingen in mei coronaproof kunnen verlopen. De gemeente Haaren wordt opgeheven en verdeeld over Oisterwijk, Boxtel, Vught en Tilburg. In de eerste drie gemeente zijn er verkiezingen. In Vught is een Brabantse primeur: het drive-thru-stemlokaal: stemmen in je auto.

Onze verslaggever gaat drive-thru stemmen:

Met de auto stemmen. Het kon eerder al eens in de gemeente Zuidplas. Vught heeft daar de aanwijsbordjes op het stembureau van geleend. Maar woensdag gebeurt het voor het eerst in Brabant.

Je rijdt het parkeerterrein van Hotel Vught op en doet alles van achter je autoraampje. Eerst handen desinfecteren, daarna krijg je een potlood en stembiljet. Met een tafeltje door je autoraam kun je je stem invullen. Als je weer een stukje verder rijdt kom je de stembus tegen waar je je stembiljet in kunt gooien. Als je klaar bent kun je zelfs een kop koffie krijgen in je auto.

Burgemeester Roderick van de Mortel is blij met de nieuwe manier van stemmen: "We hebben er alles aan gedaan om de verkiezingen veilig te maken. Sommige stembureaus zijn gesloten, bijvoorbeeld die in verpleeghuizen en de gemeenschapshuizen zijn sowieso al dicht. Maar we hebben op andere plaatsen mobiele stembureaus neergezet en natuurlijk deze drive thru."

Alles vanuit de auto

Hein Maas uit Vught kwam met het idee van de drive thru. Hij is adviseur voor de overheid, maar zag dat in Amerika werkelijk alles vanuit de auto gedaan wordt, ook stemmen. "Ik was verbaasd dat ze dit idee zo snel hebben uitgevoerd. Het kan soms snel gaan", zegt Maas. Hij verzint als adviseur wel vaker slimme oplossingen voor de overheid, maar dit had niets met zijn werk te maken.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken volgt de verkiezingen in Midden-Brabant met grote interesse. Ze kijken over de schouder van de gemeenten mee om te zien wat werkt en wat niet. In mei zijn er Tweede Kamerverkiezingen en vandaag kan er veel geleerd worden. In alle gemeente waar verkiezingen worden gehouden zijn extra mensen op de stembureaus ingevlogen om ervoor te zorgen dat stemmen veilig en coronaproof kan gebeuren.

Grenscorrectie

Er worden verkiezingen gehouden in Haaren, Oisterwijk, Vught en Boxtel omdat de gemeente Haaren ophoudt te bestaan. De gemeente wordt in vieren gedeeld. De kern Biezenmortel gaat naar Tilburg, Esch gaat naar Boxtel, Helvoirt naar Vught en Haaren naar Oisterwijk.

In Tilburg worden geen verkiezingen gehouden omdat Biezenmortel te klein is om het herindeling te noemen. Dan wordt er gesproken van een grenscorrectie. De verkiezingen zijn belangrijk omdat er voor een extreem lange tijd een gemeentebestuur wordt gekozen, namelijk tot en met 2026. Aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 doen deze gemeenten niet mee.

