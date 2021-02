Coronarelschoppers veroorzaken 80.000 euro aan schade in Eindhovense binnenstad

Relschoppers veroorzaakten een ravage in Eindhoven (foto: Rogier van Son). vergroot

Het herstellen van de schade die is aangericht aan gemeentelijke eigendommen tijdens de coronarellen in Eindhoven op zondag 24 januari kost zo’n tachtigduizend euro. Dat meldt de gemeente Eindhoven in een persbericht.

Het repareren van camerasystemen (35.000 euro) en het opruimen, afvoeren en afstorten van de troep (15.000 euro) zijn de grootste kostenposten. Daarnaast worden er duizenden euro’s besteed aan nieuwe bestrating, asfaltering, glas, palen, bebording, afvalbakken, hekwerken en beplanting. Nog eens vierduizend euro gaat naar ‘ambtelijke inzet’.

Aangifte

Het opruimen en herstellen van de schade is afgelopen week gebeurd en nagenoeg afgerond, aldus de gemeente. Op 1 februari is aangifte gedaan met als doel de schade op de daders te verhalen. Daarover is nauw contact met de politie en Openbaar Ministerie.

