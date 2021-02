Kylian en Debby bouwden een LEGO-sneeuwpop in de achtertuin: ‘Ik ben helemaal gek, denk je soms’

Het waren twee lange dagen en avonden werken maar het resultaat mag er zijn. Kylian (23) en Debby Schiks (21) hebben een sneeuwpop van 3,15 meter gemaakt. Eigenlijk is het een LEGO-sneeuwman. De broer en zus uit Berghem wilden zondagavond een normale sneeuwpop maken, maar de sneeuw bleef niet plakken. Een oplossing werd gezocht met water en kratjes en zo ontstond het idee om een LEGO-poppetje na te bouwen.

Twee dagen lang waren de twee in de tuin sneeuw aan het scheppen, water aan het mengen en sneeuw aan het aanstampen in kratjes. "Door de vierkante vormen van de kratjes kregen we blokken sneeuw", vertelt de 23-jarige Kylian. "Bij het opstapelen zagen we dat het op een LEGO-man leek." En zo ontstond het idee om met de sneeuw een echt kunstwerk te maken.