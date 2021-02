3 Uurkes Vurraf: van klein radiofeestje naar dé opening van carnaval

3 Uurkes Vurraf 2020 (Foto: Twan Spierts) vergroot

Nog maar een paar dagen en trappen we carnaval 2021 tóch af. Dat gebeurt traditioneel met 3 Uurkes Vurraf in een dampende tent met heel veel publiek. Dit jaar gooit corona helaas roet in het eten. Maar toch is er een 3 Uurkes Vurraf, al wordt dat anders dan we gewend zijn. In deze podcast aandacht voor een prachtig evenement dat niet meer weg te denken is.

Wat ooit begon als klein radiofeestje is ondertussen uitgegroeid tot het populairste programma van Omroep Brabant. Een mooi onderwerp om eens langer over door te praten in de podcast 'Het gevoel van carnaval'.

Jordy Graat gaat in gesprek met de man die aan de wieg stond van 3 Uurkes Vurraf: oud-presentator Frans van Hoof. Producent Arthur Marres schuift ook aan. Hij liet het programma groeien tot wat het nu is. Ze vertellen over de mooiste herinneringen en wat er zo speciaal is aan die ene vrijdag van het jaar.

Frans: "Het was een radio-uitzending in een kleine studio. Toen we naar een grote ruimte gingen hebben ze ons wel eens voor gek verklaard." Inmiddels is het programma zo groot geworden dat we ieder jaar wel duizenden mensen zouden kunnen ontvangen. Maar we houden het bewust klein. Het gaat om de sfeer. Arthur: "Dat aftellen is zo bijzonder, de energie in de zaal is ongekend. Ik had nooit verwacht dat het zou uitgroeien tot dit evenement."

Luister hier naar de podcast op jouw favoriete platform:

