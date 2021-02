Oplichter gaat er tijdens proefrit met dure Audi vandoor

De gejatte tweedehands Audi SQ5. vergroot

De Audi SQ5 was maar net van de autotrailer af of een gewiekste oplichter ging er woensdagochtend in Oisterwijk mee vandoor. De autohandelaar bleef vol verbazing achter. “Dit hebben we in de 15 jaar dat we bestaan nog nooit meegemaakt", zegt Loes Klok, mede-eigenaar van het gedupeerde autobedrijf.

Ze kan het nog steeds niet bevatten en wordt naar eigen zeggen misselijk als ze erover vertelt. Loes Klok van autozaak Hamilton Automobielen in Eindhoven is woensdagochtend met haar partner slachtoffer geworden van een slinkse dief. Een tweedehands Audi SQ5, die voor 30.000 euro te koop stond, is weg. “En die zien we misschien nooit meer terug.”

Dinsdagavond lijkt alles nog tiptop in orde. Een man toont specifiek interesse in deze wagen. Hij wil die bekijken en graag een proefritje maken. Normaal gesproken zou die man naar de showroom in Eindhoven moeten komen. Daar de blitse wagen bestuderen en dan een rondje rijden met een medewerker als bijrijder. Het rijbewijs zou dan op geldigheid gecontroleerd zijn. Maar vanwege de aangescherpte coronaregels is alles anders. De showroom is dicht. Een directe online check van het rijbewijs is amper te doen en meerijden tijdens de proefrit meerijden is verboden, zegt Klok.

“De avond ervoor stuurde hij nog een foto van de besneeuwde straat.”

“Dus wat we nu doen, is op afspraak naar iemand toekomen of afspreken op een openbare plek”, vertelt ze. “Om toch nog omzet te draaien in deze lastige tijd.” In dit geval reed haar partner naar het Klompven in Oisterwijk, waar de geïnteresseerde zou wonen. “De avond ervoor stuurde hij nog een foto van de besneeuwde straat: we moesten uitkijken voor de gladheid.”

Het aanzicht van die foto herkent de dealer woensdagochtend als hij de straat inrijdt. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht: een man wacht hem bij het huis op. Brabants accent, pet op, verder netjes gekleed.

De autodealer haalt de Audi van de trailer af, loopt naar zijn wagen om groene kentekenplaten te pakken voor de proefrit. Daarna zou hij een foto maken van het rijbewijs. Van dat moment maakt de oplichter slim gebruik. Hij stapt in de bolide en rijdt weg. De verkoper blijft vol verbazing achter. Het zal toch niet?

“Grote kans dat die wagen nu ergens voor lange tijd buiten het zicht in een garage staat."

Wel dus. Er in de sneeuw achteraan sjezen heeft geen zin: de trailer zit nog vast aan de auto. De dealer controleert het afgesproken adres. "De daadwerkelijke bewoner doet in een badjas open. Zijn naam komt overeen met de naam die de oplichter heeft opgegeven", aldus Klok. Dan staat vast: ze zijn bestolen. Er zit geen tracker in de Audi en dus is aangifte doen van diefstal het enige dat rest. "Hij heeft het tot in de puntjes voorbereid."

Klok zegt zich weinig illusies te maken. “Grote kans dat die wagen nu ergens voor lange tijd buiten het zicht in een garage staat. Dat-ie uit elkaar gehaald wordt om losse onderdelen verkopen.” Al heeft ze ook hoop. Een halfuur na de diefstal is de Audi SQ5 nog gespot op de Jules Verneweg in Tilburg. Een oproep op Facebook wordt massaal gedeeld. Klok: “We hopen dat mensen ons meer informatie kunnen geven. De gouden tip wordt beloond.”

