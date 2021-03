Man doodt vriend na gebruik ayahuasca: 'Ik dacht dat hij de duivel was'

De politie deed uitgebreid onderzoek (foto: Toby de Kort/SQ Vision). vergroot

Een 38-jarige Tilburger die bijna een jaar geleden zijn vriend en huisgenoot heeft gedood onder invloed van ayahuasca, heeft voor de rechtbank tien jaar celstraf horen eisen. Hij had de geestverruimende drank gebruikt en dacht dat zijn vriend de duivel was, verklaarde hij woensdag voor de rechter. Ron E. vertelde nuchter over de bewuste nacht: "Ik kon er niks aan doen."

Het gebeurde allemaal in de nacht van 18 op 19 maart aan de Hoefstraat in Tilburg. Daar gebruikte Ron E. ayahuasca en ontstond de vechtpartij waarbij Habib Makhmalchi om het leven kwam. Uit de reconstructie blijkt dat E. na zijn daad meerdere mensen heeft gebeld met de mededeling dat hij de duivel vermoord had. Tegen zijn vader zei hij: "Papa ik kom naar je toe, alle duivels moeten dood."

's Ochtends werd Habib dood gevonden. Hij was ernstig toegetakeld en zat onder het bloed. Zijn hoofd was volgens getuigen 'zo plat als een dubbeltje'. Later die dag meldde Ron E. zich zelf, ook helemaal onder het bloed, bij de politie.

Truffels en lsd

Het geestverruimende kruidendrankje ayahuasca is omstreden. In 2019 pleegde een 31-jarige Hongaar zelfmoord nadat hij een ayahuasca-sessie bezocht. Sinds oktober vorig jaar is het middel verboden.

Toch speelde het spul al langer een grote rol in het leven van E. Hij had het al tientallen keren gedronken, maar gebruikte ook truffels en lsd. Maar die dag in maart wilde hij zijn beleving 'een trapje hoger tillen', zo blijkt uit appberichten. Hij besloot zelf ayahuasca te maken volgens een speciaal recept.

Dat ging helemaal mis. E. kwam in een 'bad trip' terecht en doodde zijn vriend, die zelf geen ayahuasca gebruikte. "Ik dacht dat hij bezeten was door de duivel", zo verklaart hij in de rechtszaal. Er ontstond een heftige vechtpartij. Een 'explosie van agressie', noemt de rechtbank het. Volgens E. was het sterker dan hijzelf: "Het was de totale egoloosheid." Wat hij daarmee precies bedoelt is onduidelijk, maar E. zegt: "Dat gaat nog verder dan een psychose."

Volledig toerekeningsvatbaar

Volgens de geraadpleegde psychiater en psycholoog raakte E. door het gebruik van ayahuasca in een acute psychose. Toch valt het hem wel aan te rekenen, menen ze. E. is volledig toerekeningsvatbaar en koos zelf bewust om ayahuasca te gebruiken. "Als je dit middel gebruikt weet je dat het fout kan gaan", aldus de psycholoog in het rapport.

E. ziet dat anders. Volgens hem zitten er geen risico's aan ayahuasca, als je maar een strikt dieet volgt en zorgt voor een veilige omgeving. Dat was ook de rol van Habib; "Hij zou op mij letten", geeft hij aan. Dat het zo gelopen is, zegt hij erg te vinden. "Ik verwijt mezelf heel erg dat ik zo ben overgenomen door een hogere macht. Ik voel me schuldig, maar aan de andere kant kon ik er niks aan doen. Het lag buiten mijzelf."

Gezin vernietigd

De familie van het slachtoffer reageerde emotioneel. "Habib was ons eerste kind, vriendelijk en onschuldig . Je hebt ons leven kapot gemaakt , we zullen je nooit vergeven ", zo sprak de broer van Habib met luide stem en terwijl hij E. doordringend aankeek.

Het OM gelooft niet dat E. onder invloed van een hogere macht was. De manier waarop het slachtoffer is toegetakeld was zo doelgericht dat hij zich bewust moet zijn geweest wat hij deed, zei de officier. Door eerdere negatieve ervaringen had hij zich bewust moeten zijn van de gevaren.

