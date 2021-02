Mondjesmaat gaan de eerste ijsbanen open in Brabant: 'Alleen voor leden en op reservering'

Mondjesmaat gaan de eerste ijsbanen open in Brabant (foto: Rob Bartol) vergroot

Voor het eerst sinds maart 2018, is de ijsbaan van ijsclub Olympia in Werkendam donderdagmiddag opengegaan. “We zijn alleen open voor leden en werken met een reserveringssysteem”, vertelt Pleuni van de Pol. Dat ijsbanen in Brabant, ondanks de vrieskou überhaupt opengaan, was en is voor veel verenigingen in coronatijd geen gemakkelijke keuze.

Rob Bartol Geschreven door

Door corona zijn er heel wat regels waaraan verenigingen absoluut moeten voldoen, om veilig schaatsen mogelijk te maken. Niet alle verenigingen kunnen of willen aan die regels voldoen en sommigen kiezen er dan ook voor om dicht te blijven. In Werkendam nam de schaatsclub wél een positief besluit. "We zijn open." De eerste schaatsers stapten donderdagmiddag op het ijs.

Over één nacht ijs zijn ze bij Olympia zeker niet gegaan. "We hebben een reeks van maatregelen getroffen", vertelt Pleuni van de Pol. "Van een reserveringssysteem tot en met een een corona-coördinator. Bij schaatsclub Olympia kan veilig geschaatst worden, we zijn er klaar voor."

