Verbodentoegang-bordje weerhoudt Brabanders met schaatskoorts niet: 'Ik moet het ijs op'

Stefan uit Tilburg pakt een borreltje op het ijs Volgende Vorige vergroot 1/2 Vroege vogels schaatsen op De Flaes in Esbeek

Verboden toegang op het ijs, staat op een bord bij De Flaes bij Esbeek. Maar de schaatsliefhebbers trekken zich daar niets van aan. Een lange rij geparkeerde auto's diep in de Brabantse bossen laat zien dat het op donderdag al druk is op het ijs. En de komende dagen worden nog veel meer mensen op het natuurijs verwacht.

"Schaatsers zijn met dit weer niet tegen te houden, want ijs en Nederlanders dat is één", zegt Toon uit Middelbeers. Hij heeft net anderhalf uur geschaatst. "Mooi weer, mooi ijs, het kan niet beter." Met zijn 69 jaar is hij nog zeer sportief. Vanaf zijn jeugd komt hij hier al schaatsen.

"Als het gaat vriezen dan begint er bij mij een soort koorts te komen", zegt Jan uit Esbeek. "Met dit weer moet ik op het ijs, het is een fantastische plek hier."

De stoel

Stefan uit Tilburg is net onderuitgegaan op het ijs. Hij oefent met een stoel. Hijgend is hij aan het bijkomen na de val : "Ik moet er weer even inkomen. Eerst oefenen en daarna met de handjes de lucht in", zegt hij lachend. Vervolgens pakt hij een fles Jägermeister en neemt een slok: Proost! Op het schaatsen.

Een schaatser die net aankomt geniet van het ijs en mooie weer: "Ik kwam hier al toen ik vijf was. Wij hadden thuis een boerderij, maar als het vroor dan ging mijn vader de koeien melken en mochten wij het ijs op." En hoewel het weer even wennen is, verleer je het nooit. Wat dat betreft is schaatsen net als fietsen.

