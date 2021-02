Dit is wat je moet doen als je door het ijs zakt

Wachten op privacy instellingen... Volgens de KNSB kunnen we pas dit weekend zorgeloos schaatsen op plassen (foto:Rob van Kaathoven). Volgende Vorige vergroot 1/2 Weet jij wat je moet doen als je door het ijs zakt?

Hoewel het ijs nog lang niet overal betrouwbaar is, kunnen veel Brabanders de aantrekkingskracht ervan niet weerstaan. En dat levert soms gevaarlijke situaties op. In Sint Oedenrode wisten twee schaatsers zichzelf woensdag te redden toen ze door het ijs gezakt waren. Maar wat is nu het beste om te doen in zo'n geval?

Zes praktische tips van de reddingsbrigade:

Probeer rustig te blijven. Breek het ijs af totdat het steviger wordt. Probeer zijwaarts of ruggelings uit het wak te komen door je met de voeten af te zetten tegen het ijs en dan op het ijs te rollen. Met ijsprikkers kun je je op het ijs trekken en vervolgens van het wak wegrollen. Ga pas staan als je zeker weet dat het ijs stevig genoeg is. Zwem, als je onder het ijs terechtgekomen bent, op de rug en zoek naar een afwijkende (vaak zwakkere) plek in het ijs. Zet met handen en voeten af tegen de onderkant van het ijs. Probeer met de voeten een gat in het ijs te schoppen.

De reddingsbrigade heeft ook dit filmpje gemaakt wat je moet doen als je door het ijs zakt:

Het zijn tips die je hoopt nooit nodig te hebben. Daarom is het belangrijk je vooraf goed voor te bereiden en bewust te zijn van de risico's. Op deze schaatskaart zie je waar in Brabant geschaatst wordt.

Te vroeg

De KNSB vindt het nog te vroeg om op plassen en meertjes veilig te schaatsen en verwacht dat dit pas in het weekend veilig kan. Maar toch gaan steeds meer schaatsfanaten het ijs op.

De reddingsbrigade hamert erop voorbereidingen te treffen als je gaat schaatsen.

Laat het thuisfront weten waar je bent uit voorzorg.

Zorg dat je goed uitgerust bent. Je kunt jezelf of anderen in gevaarlijke situaties helpen met ijsprikkers, touwen of heel professioneel met een reddingsklos. Een simpel fluitje kan ook helpen om aandacht van anderen te vragen.

Alleen het ijs op gaan wordt afgeraden.

Let op de veranderende kleur van het ijs. Dit kan een aanwijzing zijn dat ijs zwakker is. Ook onder bruggen en overhangende takken is het ijs vaak dunner.

Blijf uit de buurt van wakken, gaten in het ijs.

En ook belangrijk: schiet niet zomaar iemand te hulp, voor je het weet lig je ernaast te spartelen. Bel 112 en probeer met touwen, kleding of takken de persoon te helpen. Ook langs de kant is het belangrijk om rustig te blijven.

