Man (33) voor 2e keer in twee dagen aangehouden: dit keer na achtervolging die eindigt tegen viaduct

Een man van 33 uit Tilburg is woensdag voor de tweede keer in twee dagen aangehouden voor onder meer het rijden zonder rijbewijs en het rijden onder invloed van drugs. Dit keer werd de man aangehouden in Oosterhout, na een korte achtervolging door de politie. Hierbij crashte de Tilburger tegen de betonnen wand van een viaduct. Vervolgens nam hij de benen.

Agenten zagen de man woensdagochtend rond kwart voor tien rijden op de Hoofseweg in Oosterhout. Ze herkenden hem als iemand die vaker zou rijden zonder rijbewijs. De agenten besloten daarom hem te controleren.

Op de Van Duivenvoordestraat gaf de verdachte echter gas bij. Hij haalde links in en raakte een andere auto. Na een korte achtervolging raakte de automobilist ter hoogte van het viaduct aan de Bovensteweg in een slip. Hij reed tegen een betonnen wand van het viaduct, stapte uit en rende weg. Niet lang werd hij in de kraag gevat door rennende agenten.

Toen ze de man controleerden, bleek hij onder invloed van drugs te zijn. Rond zijn auto vonden agenten diverse zakjes drugs. De Tilburger werd aangehouden en zijn auto werd in beslag genomen.

Later woensdag doorzocht de politie twee huizen in Tilburg en Oosterhout. Hier vonden ze een flinke hoeveelheid drugs en druggerelateerde spullen. Ook namen ze diverse spullen in beslag in verband met witwassen.

De man werd verdacht van het bezit van drugs, het rijden onder invloed van drugs, witwassen en handel in drugs. Een dag eerder kreeg hij ook al twee processen-verbaal voor het bezit van harddrugs en het rijden zonder rijbewijs.

De gemeente onderzoekt of zij maatregelen kunnen nemen tegen de Tilburger, zo laat de politie donderdag weten.

