Autodak niet sneeuwvrij? 'Levensgevaarlijk, complete ijsplaten vliegen door de lucht'

Sneeuw op daken en ruiten zijn gevaarlijk en kan een boete van 240 euro opleveren (foto: Wouter Dortmans).

"Het is levensgevaarlijk", foetert Rob van der Heiden (50) uit Eindhoven. Als servicemonteur is hij veel onderweg naar klanten en hij heeft al een aantal keer een plakkaat ijs moeten ontwijken dat afkomstig was van zijn voorganger. "Net nog toen ik voorbij het provinciehuis in Den Bosch reed. Ik ben daarna naast die bestuurder gaan rijden en wees naar zijn dak, maar hij bleef stoïcijns doorrijden, heel irritant."

Rob houdt afstand van zijn voorgangers, zeker als er een dikke sneeuwlaag op dat dak ligt. "Ik snap niet dat mensen die er niet vanaf halen. Het is een kleine moeite. Iedereen moet zich realiseren dat die sneeuwlaag er vroeg of laat af waait, zeker als binnen het kacheltje lekker brandt. Het is levensgevaarlijk."

Het sneeuwvrij maken van je auto, zorgt voor de nodige discussie blijkt uit onderstaande discussie op Twitter.

Veel bestuurders denken dat ze alleen ruiten sneeuwvrij hoeven te maken, maar dat klopt niet. Ook je dak en verlichting moeten schoongemaakt worden. Een boete kan oplopen tot 240 euro.

De Eindhovense servicemonteur Rob weet ook wel dat de sneeuw soms heel vast op het dak zit. "Maar doe op zijn minst een poging want doordat de gesmolten sneeuw weer vastvriest, zijn het soms complete ijsplaten die je achterlaat voor degene achter je. Het kan zo door de voorruit vliegen, doe er wat aan."

In Ulvenhout werd zondag ook een boete uitgeschreven van 250 euro. Een bestuurder vond het geen probleem om de weg op te gaan met alleen een klein kijkgaatje in de voorruit. Een politiewoordvoerder laat donderdag weten dat agenten niet specifiek de weg op gaan om te controleren op sneeuwvrije wagens: "Maar als wij gevaarlijke situaties tegenkomen, treden we natuurlijk op."

