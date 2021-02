Paul (85) was 'ingesneeuwd', maar dankzij rijschoolhouder Wilco kon hij toch zijn coronaprik halen

Wachten op privacy instellingen... Paul kon dankzij de rijschool toch zijn coronavaccinatie halen (foto: Lola Zopfi). Volgende Vorige vergroot 1/2 Paul (85) kan dankzij rijschoolhouder Wilco zijn coronaprik halen

Het was voor Paul (85) uit Helmond alweer even geleden dat hij in een lesauto zat. Hij stapte er niet in voor een opfriscurcus, maar voor het halen van zijn corona-vaccin. Paul durfde namelijk, zoals zoveel mensen op dit moment, vanwege de weeromstandigheden de weg niet meer op en dreigde zijn inenting te moeten missen. Gelukkig was daar de hulp van Rijschool Wilco uit Deurne. ''Ik vind het een heel mooi initiatief.''

De rij-opleiding haalt ouderen die gevaccineerd moeten worden en die vanwege de weersomstandigheden niet de weg op durven op en brengt ze daarna ook weer naar huis. En dat helemaal gratis. De rijschool met veertien instructeurs is op dit moment verplicht gesloten vanwege de coronamaatregelen.

''Vorige week kon ik mezelf nog bezighouden met thuisonderwijs, maar nu de kinderen weer naar school zijn, wil ik toch weer iets te doen hebben'', vertelt eigenaar en instructeur Wilco van de Valk. Hij las in de media dat veel mensen met dit weer de weg niet op durfden: ''Ik dacht: he, daar kan ik iets aan doen.'' Hij plaatste een oproep op Facebook die massaal werd gedeeld.

''Ik zag die sneeuw...ik wilde de GGD gaan afbellen.''

Een mooi gebaar, vindt Paul, die donderdag dankbaar gebruik maakte van het aanbod van de rijschool. ''Dat is voor mij alweer ruim vijftig jaar geleden dat ik in een lesauto plaats mocht nemen'', grapt hij. De nog altijd zelfstandig wonende Helmonder werd van zijn huis in Stiphout naar de priklocatie in de stad gebracht. Een ritje van normaal zo'n tien minuten.

Toch durfde hij het met dit weer niet aan. ''Ik zag die sneeuw...ik wilde de GGD gaan afbellen. Ik heb wel een auto,'' vertelt hij er snel achteraan, ''maar die is ingesneeuwd. Dan kan ik er wel een warmtekanon inzetten, maar dan moet ik nog zelf stapvoets richting De Braak rijden. Dat vond ik niks.''

Toen zag hij het bericht van rijschool Wilco voorbij komen. ''Dat is een uitstekend idee.'' De Deurnese rijschool doet het allemaal belangeloos. En dat terwijl zijn personeelskosten deels doorlopen en hij de brandstof ook gewoon moet betalen. Van der Valk: ''Tja, Ik ben zo opgevoed. Als je iets kan doen voor een ander, dan doe je dat.''

''Als je later op je sterfbed ligt, gaat het over deze dingen.''

Opgelucht en met zijn eerste inenting in zijn arm keert Paul weer veilig thuis. ''Ik heb de chauffeur nog wel iets gegeven hoor. Het is een heel mooi initiatief.''

Voor rijschoolhouder Wilco is het vooral een heel dankbare geste. Hij hielp deze week al vijftien ouderen. ''Veel mensen die we wegbrengen hebben geen familie meer. Dus ze hebben niemand die ze even weg kan brengen. De ouderen reageren allemaal heel dankbaar. Als je later op je sterfbed ligt, gaat het over deze dingen. Deze actie geeft mij een goed gevoel.''

De actie van Wilco staat niet op zichzelf. Sinds de eerste coronagolf brengt hij voor de plaatselijke apotheek ook kosteloos medicijnen naar kwetsbare ouderen. Ook brengt hij deze week mensen die zelf geen vervoer kunnen regelen gratis naar de huisarts of het ziekenhuis. Volgende week wil Wilco zijn vaccinatie-actie voortzetten. ''Maar dan alleen als mensen echt geen andere hulp kunnen krijgen.''

