Als Oosteind niet naar de kroeg kan, komt de kroeg naar Oosteind: 'Toch samen een pilsje pakken'

Het dorp Oosteind heeft geen cafés, behalve met carnaval. Nu 13 jaar geleden ontstonden vier thuiscafé's. In 12 jaar groeide dit uit tot een vaste traditie, die hoe toevallig in het 13e jaar compleet anders moet. Zeker 100 inwoners gaan donderdagavond de livestream volgen waar ze mee op kroegentocht worden genomen inclusieve platte kar, fanfare, de prins en natuurlijk heel veel muziek.

Benjamin Roeland is de bedenker achter deze alternatieve kroegentocht. Hij is ook degene die de livestream aan elkaar praat. Hij heeft de opnames al achter de rug en de lol die hij daarbij gehad heeft was enorm. "Het begon ooit in de bouwschuur van carnavalsvereniging 'da zeg ‘k nie'. Het was toen zo koud dat we bij iemand in zijn thuiskroeg een pilsje zijn gaan pakken om op te warmen. Hier was het bier op en zijn we met z’n allen naar de volgende kroeg gegaan. Dit hebben we elke jaar terug laten komen, waar we ooit begonnen zijn met 15 personen hebben we nu een club van ruim 70 man."