Verdachte vermissing Celine uit Berghem pleegde ook ontucht met ander kind

Kevin K., de verdachte van de vermissing van de Berghemse Celine (15), wordt ook verdacht van ontucht met een ander 15-jarig kind. Dat maakte de officier van justitie donderdag bekend bij de rechtbank in Den Bosch, waar de eerste zitting was in zijn proces.

Celine was vijf dagen vermist toen op 28 oktober vorig jaar een Amber Alert werd verstuurd. Een paar uur daarna werd de 31-jarige Kevin K. opgepakt in zijn woning in Den Haag. Daar werd ook de ongedeerde Celine gevonden. Justitie zei daarop al snel dat K. er ook van wordt verdacht seks te hebben gehad met het meisje.

K. heeft ontucht met het andere meisje wel bekend. Dat ging om webcamseks. Volgens stukken van de rechtbank gebeurde dat vorig jaar zomer. De verdachte was in Den Haag achter de computer en het slachtoffer zat achter de webcam in de Overijsselse gemeente Raalte.

"Hij wist niet dat ze zo jong was", zei zijn advocaat. Die laatste benadrukte ook nog dat Celine zou hebben gezegd dat er niets tegen haar zin zou zijn gebeurd. Juridisch wordt ook geen ontvoering verweten, maar onttrekking aan het ouderlijk gezag.

K. zit in voorarrest in de cel. Zijn proces is in mei.

