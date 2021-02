33 zieke kastanjebomen op de Parade in Den Bosch door winterweer sneller gekapt

33 kastanjebomen op de Parade in Den Bosch zijn na een controle afgekeurd en moeten worden gekapt. De bomen zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte.

Het is al langer duidelijk dat er iets met de bomen moet gebeuren. Zo viel er in december een boom op het plein plots om. De gemeente begint in de week van 15 februari met de kap.

Dat is sneller dan gepland, schrijft de gemeente op haar website. “Wat de invloed van de vorst en sneeuw is op de toch al zwakke bomen weten we niet met zekerheid. Maar deze combinatie van factoren maakt, dat we nu besluiten over te gaan tot kap.”