Iglo's in alle soorten en maten: kijk hier naar deze prachtige ijskoude creaties

Iglo's blijken deze winter haast populairder dan de traditionele sneeuwpop. De een nog groter dan de ander en jullie stuurden vandaag massaal foto's in van deze ijskoude creaties. Een selectie zetten we hier op een rijtje.

Je hebt iglo's om in te proosten en om in te werken. Gemaakt door het multifunctionele duo Johnny en Nancy uit Deurne. Onze voorkeur gaat vanzelfsprekend uit naar de eerste variant. IJskoud de beste, cheers!

Nadja van Driel waande zich vandaag ook zelf even kind. Ook al is haar kroost op school, zijzelf bouwt 'heerlijk' verder: met heuse ramen van ijs aan de achterkant en in het plafond. "Kunnen wij niet op wintersport, wintersport komt naar ons!"