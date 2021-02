Danskooi, lichtreclame of condoomautomaat in jouw mancave? Discotheek Highstreet veilt inboedel

De iconische danskooi wordt ook verkocht. (Beeld: YouTube) De inkom van Highstreet (Foto: Troostwijk Auctions) Vanaf de 'brug' kon de de dansvloer goed overzien. (Foto: Troostwijk Auctions) Ook de danskooi gaat onder de hamer. (Foto: Troostwijk Auctions) De complete balustrade wordt verkocht. (Foto: Troostwijk Auctions) Volgende Vorige vergroot 1/6 De iconische danskooi wordt ook verkocht. (Beeld: YouTube)

Voor een uitzinnig stapweekend eind jaren ’80 en begin jaren ’90 van de vorige eeuw trokken jongeren uit West-Brabant op zaterdagavond massaal de grens over naar Highstreet in het Belgische Hoogstraten. Vorig jaar werd de legendarische discotheek failliet verklaard. Voor wie op zoek is naar een mooi aandenken aan die goede oude tijd is dit het moment. De inrichting en inboedel worden namelijk geveild.

Robert te Veele Geschreven door

De veertig- en vijftigplussers van nu die de discotheek destijds bezochten, hoeven hun ogen waarschijnlijk nauwelijks te sluiten om de herinneringen aan een nachtje doorhalen in Highstreet weer op het netvlies te projecteren. De sensueel dansende dames in de danskooi, de DJ achter zijn draaitafel die de singeltjes van Culture Beat, Snap! en 2 Unlimited soepeltjes in elkaar mixt en het onvermoeibare danspubliek met een bokaal Palm of een longdrinkglas met ‘tropische’ Malibu of Safari.

Zie hieronder de reportage over Highstreet van de Vlaamse omroep rtv.be:

Wachten op privacy instellingen...

Kassahuisje

Nostalgie van weleer die je binnenkort thuis kunt herbeleven. Veilinghuis Troostwijk brengt deze maand namelijk een de inboedel onder de hamer. Zaterdag en volgende week dinsdag zijn er kijkdagen. Het gaat om 184 kavels met technische apparatuur en discotheekinrichting. De meeste spullen begonnen met een openingsbod van tien euro, maar de belangstelling is zo groot dat je er inmiddels dieper voor in de buidel moet tasten.

Kon jij na elf uur ’s avonds de wachtrij bij de ingang misschien wel versneld voorbijkomen door jouw Brabantse charmes in de strijd te gooien bij de portier? Dan heb jij misschien ook vast wel mooie herinneringen aan het met neon-verlichte kassahuisje. Deze ‘inkommeubel’ kan op dit moment voor zo’n honderd euro bij jou in de woonkamer staan.

Of was jij die stapper die het liefst op de balustrade boven de bar de dansvloer in de gaten hield? Voor een hoger bod dan 500 euro past het bouwwerk prima in een uit de kluiten gewassen mancave.

Condoomautomaten

Maar er gaan nog meer hotitems in de verkoop. Zoals de danskooi zelf, de old school stroboscooplampen en laserlichten, spiegelbollen, rookmachines, lichtreclames, noem maar op. En denk jij nog vaak terug aan dat moment dat je na de uitgaansnacht weer met je date huiswaarts ging? Ook de vintage condoomautomaten uit de toiletruimtes gaan onder de hamer.

De onlineveiling sluit op 17 februari. De opbrengst wordt gebruikt voor de renovatie van de danstempel. In december moet een vernieuwde Highstreet worden heropend en moet het weer dé plek worden om nieuwe herinneringen te maken.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.