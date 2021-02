Keihard huilen onder de dekens? 'Onze agenda staat vijf dagen vol met carnavaleske plannen'

Rianne(l) en Desirée(r) hebben aan één Schrobbelèr genoeg om helemaal in de stemming te komen Foto: privécollectie) vergroot

De carnavalsstemming zit er bij de vriendinnen Rianne Koevoets (57) en Desirée (wordt dinsdag 57) helemaal in. "Wij gaan gewoon 5 dagen carnaval vieren. We doen wat we normaal ook doen, maar dan thuis. We waren eerst van plan 5 dagen huilend onder de dekens te gaan liggen, maar uiteindelijk leek ons carnavallen op zijn corona's leuker", vertelt Desirée.

De rasechte Tilburgse dames kennen elkaar sinds hun jeugd. Ze woonden bij elkaar in de buurt en vieren altijd carnaval samen. "Ook nu staat onze agenda tot en met dinsdag helemaal vol carnavaleske plannen. "Zoals het er nu naar uitziet worden het allemaal latertjes, dus zal Rianne wel moeten blijven logeren", klinkt het al vol voorpret uit de mond van 'Dees'.

Rianne (l) en Desirée (r) zonder pruiken maar met favoriet carnavalsdrankje (foto:privécollectie) vergroot

De vrijdagmorgen is zoals altijd begonnen met een een Schrobbelèr om 9.15. "Dat doen we normaal in de tent van carnavalsvereniging De Dronkedaorissen waar we meteen ons carnavalsontbijt hebben. Die hebben we dus zojuist hier thuis gehad. Ieder jaar denk ik op vrijdagochtend; wat doe ik hier. Maar na die ene Schrobbelèr zit de stemming er gelijk in en dat is nu niet anders", klinkt het met een schaterlach op de achtergrond.

Na het carnavalsontbijt zit de stemming er gelijk goed in (foto: privécollectie) vergroot

Dit jaar zijn sommige dingen zelfs beter voor de dames. "Wij zijn nooit eerder ingeloot voor kaarten bij 3 Uurkes Vurraf, maar nu mogen we er in het laatste uur live bij zijn", zegt Desirée enigszins verrukt. Ieder uur komen er 100 Brabanders in beeld tijdens de optredens, die carnaval vieren in de huiskamer. "Onze laptop staat al klaar en verheugen ons nu al."

De twee vriendinnen zijn niet alleen verkleed en hebben de huiskamer versierd. "We hebben ook drie gasten die voor wat extra gezellige drukte zorgen. Het zijn natuurlijk poppen, want alles is coronaproof. Het zijn onze drie kruikenzeikers voor de komende dagen."

Desiréé met haar drie gasten, kruikenzeilkers, voor de extra gezelligheid foto: privécollectie) vergroot

Na donderdag gaat het carnavalsleven net zo hard door als anders. Ze gaan in gepaste kleding langs de deuren om snoepzakjes coronaverantwoord uit te delen." Dat hoort ook bij carnaval. Dat je de de gezelligheid met anderen deelt", vertelt Desirée. En ze gaan de komende dagen nóg een keer van huis, om een aubade te brengen 'met een dansje'. "We hebben al geoefend", opnieuw klinkt er geschater.

Dinsdag is Desiréé jarig en ze overwegen een soort drive thru te houden met meeneem schrobbelèr. "We zijn erg goed in zelf de slingers ophangen. Dat wil ik carnavalsminnend Brabant meegeven. Je komt deze dagen door, of het nu onder een deken is of in een pekske."

