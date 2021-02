Politie roept op: kom niet meer naar schaatsven De Flaes bij Esbeek

Foto: Jan Waalen. vergroot

De politie roept schaatsers op niet meer naar De Flaes bij Esbeek te gaan. Dat is het grootste schaatsven in de regio. Vanwege de grote drukte is het nauwelijks mogelijk om nog afstand te houden. Ook is het ijs op veel plekken nog te dun en dus gevaarlijk.

Er zijn volgens de politie al meerdere schaatsers door het ijs gezakt. "Ga niet meer", zo adviseert de politie.

"We begrijpen dat men graag geniet van deze prachtige natuurgebieden, zeker onder deze winterse omstandigheden", aldus de politie. Mensen die wel gaan, worden nadrukkelijk gevraagd zich aan de coronaregels te houden.

Drukte op het ven

Donderdag was het ook al ontzettend druk bij De Flaes, ondanks de borden waarop staat dat verboden is om op het ijs te gaan.

