Dit is volgens jullie de mooiste carnavalswagen aller tijden

CV de Zimkus in Prinsenbeek (Boemeldonck) heeft de verkiezing Mooiste Carnavalswagen Aller Tijden van Omroep Brabant gewonnen. De wagen 'De Bokkenrijders' uit 2018 werd door ons publiek uitgekozen als mooiste wagen. De creatie is geïnspireerd de attractie 'Villa Volta' in attractiepark de Efteling in Kaatsheuvel.

De uitreiking verliep overigens allerminst soepeltjes. De bouwers waren nog niet in de loods toen verslaggevers Jos Verkuijlen en Hannelore Struijs met de grote beker binnenvielen. "Wij dachten dat we er pas om halfacht moesten zijn en toen zagen we op tv dat jullie er al waren. Toen zijn we maar gauw gegaan. Die lelijke beker willen we toch wel hebben."

Honderd inzendingen

Aan de verkiezing Mooiste Carnavalswagen Aller Tijden deden meer dan honderd carnavalswagens mee. Van Dun Zelfkant Hops tot aan Strienestad en alles daar tussenin. Wagens waar de bouwers zelf super trots op zijn, prijswinnaars.

Op een tweede plaats eindigde BC de Waterstraot uit Halsteren en op de derde plek eindigde BC De Leutige Bouwers uit Lepelstraat.

De wagen tijdens de optocht in 2018:

