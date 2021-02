Steekpartij school Deurne: 'Jongens hadden donderdag al gevochten na sneeuwballengevecht'

Een verdachte is aangehouden. vergroot

Aan de steekpartij tussen twee leerlingen van middelbare school De Korenaer in Deurne ging een ruzie na een sneeuwballengevecht vooraf. Die ruzie was op donderdag. Vrijdag volgde de steekpartij erop. Een van de twee stak de ander in schouder en arm. Dat vertelt een leerling aan Omroep Brabant. Hij heeft de steekpartij zien gebeuren.

De leerling weet te vertellen dat de twee jongens donderdag een sneeuwballengevecht hadden. Dat liep uit de hand. "Ze kregen ruzie en begonnen te vechten", vertelt de ooggetuige.

De jongen zit in de klas met de verdachte. Tijdens de les vrijdagochtend liep hij plotseling weg. "Hij was ineens de klas uit gelopen. Binnen dertig seconden was het gebeurd", zegt de leerling over de steekpartij. Waarmee hij precies heeft gestoken, is niet duidelijk. Wel is het volgens de leerling binnen gebeurd. "Met de leiding eromheen."

Inmiddels is ook een tweede verdachte aangehouden. De politie verdenkt hem ervan dat hij ook een rol had bij de steekpartij, maar kan niet zeggen op welke manier.

Leerlingen geschrokken

Een andere leerling van De Korenaer vertelt dat leerlingen erg geschrokken zijn van het voorval. "Ik was er zelf niet bij. Toen mijn klas hoorde wat er was gebeurd, schrok iedereen heel erg. Ik hou me gewoon rustig. Maar het is hier nog wel nog een beetje onrustig met politie." Politie zou op het terrein rondlopen met een schild en politiehond.

De school heeft via haar website laten weten dat de school vrijdag openblijft en een opvangteam naar school is gekomen om te praten met leerlingen en collega's over het voorval. De rust is volgens de school inmiddels teruggekeerd.

De steekpartij vond vrijdagochtend plaats. De neergestoken leerling is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en de verdachte is aangehouden. De Korenaer is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs aan kinderen met gedragsproblemen. Er zijn examenleerlingen aanwezig op de school en jongeren die wonen op het internaat van Bijzonder Jeugdwerk.

