Sneeuwruimende en poetsende vrouw licht ouderen op met babbeltruc

Archieffoto: ANP vergroot

In Nuenen is een vrouw actief die met een babbeltruc geld afhandig weet te maken van oudere mensen. Ze doet net alsof ze sneeuw komt ruimen namens de gemeente. Ook beweert de vrouw soms dat ze is gestuurd om te poetsen in huis.

Bij de politie zijn tot nu toe twee meldingen binnengekomen van mensen die in de omgeving van de Boordseweg wonen en slachtoffer zijn geworden. Ze missen geld en spullen in hun woning.

Het gaat om lichtgetinte vrouw van ongeveer 50 jaar oud. Ze spreekt gebrekkig Nederlands. De politie waarschuwt om niemand binnen te laten. Mocht er een verdacht persoon zich melden, waarschuw dan de politie via telefoonnummer 0900 - 8844.

