Vrieskou zorgt voor drukte in daklozenopvang Tilburg en daar is de buurt niet altijd gelukkig mee

Buurt baalt van extra opvang voor daklozen in Tilburg. vergroot

Bij nachttemperaturen van min 14 graden laat je natuurlijk niemand buiten slapen. Maar ondertussen zitten buurtbewoners van de daklozenopvang in de vroegere Jan Ligthart-basisschool in Tilburg met de overlast. Omdat er nu extra veel vraag is naar opvang, zijn er ook nog tentjes bij gezet.

De gymzaal van de vroegere school staat vol met veldbedjes. In sommige bedden liggen ook overdag mensen te slapen. Het overgrote deel van de daklozen die hier wordt opgevangen, zijn arbeidsmigranten uit Oost-Europa die werkloos zijn geworden. De 'gewone' daklozen vinden meestal onderdak in de vroegere Willem II-gevangenis.

"We hebben moeten opschalen", legt Carina Kruijse, directeur van daklozenopvang Traverse uit. "Normaal vangen we in de winter in totaal vijftig daklozen op. Nu zitten we al op 116. Het is fors."

In de slaapzaal staan 28 bedden, maar als het echt moet, kunnen zelfs in tenten buiten nog daklozen slapen. De tenten worden met straalkachels verwarmd. "Het is niet ideaal, maar ook hier is alles beter dan bij min 14 graden buiten slapen."

vergroot

Je vraagt je af waarom mensen onder deze barre omstandigheden hier willen leven, waarom ze niet gewoon naar huis gaan. Elleke Schoenmakers van de gemeente Tilburg: "Er zitten mensen bij die hier al jaren wonen en werken. Ik sprak toevallig net iemand die over twee dagen weer aan de slag gaat. Hij is hier twee nachten gebleven om te overbruggen. Want als hij weer werk heeft, krijgt hij ook huisvesting. Maar er zijn ook mensen die baat hebben bij terugkeer. Dat ondersteunen we. Jaarlijks keren zo'n dertig mensen succesvol terug."

"Vechtpartijen, een container die in de fik wordt gestoken, kots op straat."

Niet alle buurtbewoners zijn blij met de opvang. Roger Bruls noemt een flinke reeks incidenten op die daklozen veroorzaakten. "Vechtpartijen, een container die in de fik wordt gestoken, kots op straat en daklozen die bier drinkend op straat lopen en in bushokjes slapen. Om half vijf 's ochtends heb ik er één van mijn motorkap getrokken."

Veel buurtbewoners zijn ook bang. Ouderen durven 's avonds hun hondje niet meer uit te laten. Kinderen durven niet meer in de speeltuin naast de opvang te spelen omdat er een dakloze rondloopt in korte broek met een omgeslagen dekbed.

"Niet alle mensen die we opvangen, zijn verslaafd."

Kruijse vindt de incidenten natuurlijk vervelend, maar ze benadrukt dat ze ook andere signalen krijgt. "Er zijn ook buurtbewoners die ons vertellen dat ze snappen dat het nodig is en zij hebben deze overlast niet ervaren. Niet alle mensen die we opvangen, zijn verslaafd aan drugs of alcohol. Er zijn ook mensen die tijdelijk dakloos zijn geworden en over een paar dagen bij vrienden of familie terecht kunnen.”

De tijdelijke opvang in de oude Jan Ligthartschool zou op 1 maart dicht moeten, maar kan als het nodig is worden verlengd.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.