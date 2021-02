Jullie hadden wel zin in een verzetje, blijkt uit de reacties op 3 Uurkes Vurraf: 'Wat een feest!'

Met De deurzakkkers is carnaval 2021 in 3 uurkes Vurraf begonnen (Foto: Twan Spierts). vergroot

Carnaval 2021 is traditioneel begonnen toen er vrijdag om 15.00 afgeteld werd voor 3 Uurkes Vurraf. In dit gekke coronajaar worden veel carnavalstradities gebroken. Geen publiek en geen bier. Wél hossen op de achtergrond Brabanders rond in hun huiskamers en is het feest op het podium. En dat kunnen jullie waarderen, blijkt uit de enorme stroom positieve reacties.

Deze keer moeten de artiesten eerst testen op corona en zodra de uitslag negatief is, mogen ze het podium op. Uiteraard is er geen publiek fysiek aanwezig, maar in de woonkamers wordt uitbundig gefeest, is te zien via 100 live-verbindingen.

Ook in 2021 wordt carnaval met de paplepel doorgegeven (Foto;Daisy Soetens van den Elzen) vergroot

Zelfs in Zwolle vieren ze ons carnavalsfeestje mee.

Veel huiskamers zijn volledig in carnavalssferen. 'Genieten geblazen ,Nick Michelle en Raf, veel kijk plezier,oma Diana Eindhoven', laat deze Eindhovense familie per mail weten.

Peter Selie bouwt een feestje op het podium (foto: Twan Spierts) vergroot

