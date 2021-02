Carlin (8) zet speakers op tien en verspreidt met 'Where is the love' liefde over de wereld

Carlin draait voor de derde keer 'Where is the love?' vergroot

Het begon met een klein bericht op Facebook, maar het nam al snel een grote vlucht. De 8-jarige Carlin uit Helmond wilde dat iedereen vrijdagavond precies om acht uur het liedje 'Where Is The Love' zou draaien om. Zijn idee sloeg aan: verschillende media, ook in België, besteedden er aandacht aan. En dus gingen de ramen open en schalde de muziek door de straat.

De speakers staan voor het raam en Carlin is zo enthousiast dat hij niet kan stilzitten. Klokslag acht uur gaat de muziek aan en staat de Carlin met de rest van de familie voor het huis te dansen. Het heeft een aanstekelijke werking: de buurman doet mee en ook uit een straat verderop knallen muzieknoten uit de boxen.

Liefde

Carlin vroeg zich af waarom iedereen zo gemeen doet tegen elkaar. Hij was klaar met de haat en de rellen en vond het tijd voor liefde. De moeder van Carlin draaide het liedje 'Where is the love' op haar mobiele telefoon. Carlin hoorde het en dacht: zou het niet mooi zijn als iedereen dit liedje zou horen? Zo ontstond het idee om met zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd dat nummer te draaien.

“We gaan dit voortaan iedere vrijdag doen, zolang de corona duurt”, vertelt Carlin. Al ziet moeder Pamela dat niet helemaal zitten. “Ik weet niet wat er ineens allemaal gebeurde. Na mijn berichtje op Facebook ontplofte de boel. Het kostte me ook gewoon heel veel tijd. Dus iedere vrijdag lijkt met niet zo’n goed idee”, vertelt ze lachend.

Door heel Brabant deden mensen mee aan de actie. Op een speciale Facebookpagina deelden mensen hun filmpjes.

