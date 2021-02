Zo trekt een LEGO-carnavalsoptocht door Goirle: héél kleinfisjenie

Wachten op privacy instellingen... De LEGO-carnavalsoptocht in Goire. Volgende Vorige vergroot 1/2 De LEGO-optocht in Goirle 'trekt' door de straat.

Een grote optocht met honderden mensen langs de kant en enorme wagens vol feestende mensen zit er natuurlijk niet in dit jaar, maar carnavalsliefhebbers in Goirle hebben zeker niet stilgezeten. Veertig wagens gemaakt van LEGO zorgen daar zaterdagmiddag toch voor een feestelijke en coronaproof optocht in miniatuurvorm. Zo beleeft Ballefruttersgat de kleinste en tegelijkertijd grootste optocht ooit.

Rebecca Seunis Geschreven door

"Helaas dit jaar geen reguliere optocht maar een groter succes had de LEGO-optocht niet kunnen zijn", vertelt voorzitter Peter Vermeer. "Met veertig deelnemers is dit de grootste optocht die we ooit gehad hebben."

'Carnaval gaat altijd door'

Ook Mark van Stappershoef, burgemeester van Goirle, is enorm trots op wat iedereen heeft neergezet: “We wisten vorig jaar tijdens carnaval nog niet wat we nu weten. Exact een week later op 29 februari 2020 bereikte corona ook Goirle. In de periode daarna zijn we veul kwijtgeraakt. Veul kon niet meer en mocht niet meer. Zelfs geen carnaval zoals we gewend zijn. Geen feestjes in de kroeg.”

Maar dat leidt ook tot creativiteit om carnaval anders te vieren. "Want je kunt je richten op wat allemaal niet kan, maar ook op wat allemaal wel kan. Carnaval gaat altijd door. Dit jaar is het een feest van alleen, met z’n tweeën of met het gezin. Dus om de geel-blauwe sfeer bij u thuis te krijgen, met een bijzondere activiteit. Daarom laten we een alternatieve carnavalsoptocht rijden. Niet buiten op straat, maar binnen. Ook verbonden met u, maar dan via een beeldscherm.”

