Bij de IJzeren Man in Vught is het gezellig druk: 'Dit maakt het gemis van carnaval goed'

Ondanks het feit dat de gemeente zaterdagochtend al opriep om niet meer met de auto naar de IJzeren Man in Vught te komen, is het 's middags erg druk bij de recreatieplas. Honderden schaatsliefhebbers genieten van de laatste zonnige ijskoude dag.

Door de drukte, de erwtensoepkraam, de glühwein die rijkelijk vloeit en de feestelijke sfeer, lijkt de IJzeren Man bijna in een festival veranderd. Een sneeuw- en ijsfestival welteverstaan want honderden mensen en kinderen schaatsen volop. Ook wordt er gesurfd op het ijs.

Mensen zijn zich er bewust van dat de drukte wellicht niet zo verstandig is gezien de coronamaatregelen, maar voor veel schaatsliefhebbers is het iets dat ze niet willen missen.

Een man en vrouw hebben een fles glühwein meegenomen en waren vrijdag al hier en willen morgen ook weer komen. "Het is te bijzonder om niet te gaan. Dit komt niet zo vaak voor. Het ijs is lekker glad en dit is helemaal perfect. Het is een soort combinatie van wintersport en carnaval dus dit maakt het gemis van carnaval helemaal goed."