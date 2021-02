Kleinfisjeniecafé in je eigen achtertuin: 'We laten het niet kapot gaan'

Wachten op privacy instellingen... Feest in het Oirschotse Kleinfisjeniecafé (foto: Collin Beijk). Volgende Vorige vergroot 1/2 Kleinfisjeniecafé in je eigen achtertuin

Als je voor het eerst in jaren niet bij 3 Uurkes Vurraf en het Fijnfisjeniecafé bent, kan je stilletjes thuis gaan zitten. Maar je kan ook in actie komen. Richard en Marijke van den Boomen uit Oirschot deden dat laatste. Ze maakten een 'Kleinfisjeniecafé' in hun eigen achtertuin.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Zo vol als dat het feestcafé van Omroep Brabant normaal is mag het dit jaar niet zijn - natuurlijk vanwege de coronamaatregelen. Daarom is het een kindercarnaval geworden voor de kinderen van het echtpaar en hun vriendjes en vriendinnetjes. "Tot en met dertien jaar mag dat. Zo kunnen we toch de traditie doorgeven."

Iets wat vader Richard heel belangrijk vindt. "We vieren het zelf van kinds af aan en zitten ook bij de carnavalsvereniging in Oirschot. We vinden het heel belangrijk dat onze kinderen dat in de opvoeding meekrijgen." In deze coronatijd is het gezin heel blij dat ze thuis een waardig feestje kunnen bouwen.

Een bezoeker

Voor wie het carnavalsfeestje misschien extra speciaal is, is Suzanne Graafmans. Zij is die ene bezoeker die volgens de huidige regels op bezoek mag komen. "Ik ben heel blij, het voelt heel bijzonder. Het was hier echt carnaval vanmiddag met de kinderen en dat is echt mooi in deze tijd."

Hun eigen Kleinfisjeniecafé is zo goed bevallen dat ze het volgend jaar willen organiseren. "Dan kijken we uit ons Kleinfisjeniecafé, naar het echte Fijnfisjeniecafé met de kids."

