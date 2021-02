Carnavallers Tilburg worden naar huis gestuurd bij te grote drukte

Drukte zaterdag in Tilburg (foto: Omroep Brabant). vergroot

De politie en boa's in Tilburg gaan carnavalsvierders naar huis sturen. In het centrum van Tilburg is het opnieuw zo druk dat de coronamaatregelen niet kunnen worden nageleefd, twittert de politie, die mensen oproept vooral thuis carnaval te vieren.

Eerder zondag twitterde de politie nog extra op te letten in het centrum van de stad, nadat het zaterdag op het Piusplein en in de Piushaven te druk werd met mensen die toch carnaval wilden vieren. De Tilburgse politie adviseerde mensen om met een 1,5 meter polonaise naar huis te gaan als het te druk wordt.

Volgens een politiewoordvoerder dronken mensen zaterdag een biertje op het plein en in de haven. De politie was tot dan toe tevreden met "de sfeer waarin dat alles plaatsvond". Maar de politie moet controleren op de coronaregel van 1,5 meter afstand en op zaken als samenscholing, aldus de woordvoerder.

